新台幣 115.9 萬元起　全新Subaru Crosstrek 正式展開預售

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 Crosstrek 車系為接替 XV 車系的新世代車型，於去年 9/15 發表日規車型時，將過去僅供北美車型使用的 Crosstrek 車名改為全球通用，而美規版本則在今年 2 月登場，如今國內市場也展開預售，初期僅有單一編成設定。
外觀方面，全新 Crosstrek 運用 Bolder 設計概念，車頭配置蜂巢式六角形水箱護罩、極光 LED 頭燈及前霧燈，車側具備輪前弧導流保護飾板，車尾則有燻黑立體造型 C 型尾燈組、後保桿導流保護飾板、勁風後尾翼等配備，車色提供鋼鐵銀、珍珠白、晶綻黑、魔力紅、鐵騎灰、耀海藍、星馳藍，加上 Crosstrek 車系專屬的湛海藍、星塵藍及艷日紅等選項。
內裝與配備方面，全新 Crosstrek 擁有 11.6 吋智慧影音觸控螢幕，而其安全科技 EyeSight 系統更升級為 4.0 版本，透過 3 具廣角偵測鏡頭來感測前方路況，可針對行人與低速前進的腳踏車進行偵測，也帶來 AES 自動緊急轉向輔助系統、LDP 車道偏離輔助系統及 LCF 車道維持置中系統等功能。
動力配置方面，目前台灣意美汽車尚未正式公布，除了基本的 Boxer 水平對臥引擎、SAWD 對稱式全時四輪驅動系統、SGP 全球模組化底盤等元素勢必具備之外，研判可能採用 2.0 缸內直噴自然進氣汽油引擎，至於 e-BOXER 輕油電複合動力系統的導入機會應不高，實際規格有待原廠後續證實。
台灣意美汽車在全新 Crosstrek 展開接單之時，也提供前 100 名下訂的消費者價值新台幣 3 萬元的風格帳篷露營組作為贈禮，而即日起下訂的消費者可享有新台幣 2 萬元的早鳥禮優惠。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤大改款 Crosstrek 車系在國內上市的最新消息，敬請鎖定。