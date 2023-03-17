今年導入多輛『全球第一台』車款　三一國際舉辦 Brabus 品牌日

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由左至右， Brabus 全球品牌總監 Mr. Nils Jacoby 、三一東林科技陳睿謙 (Arvin Chen) 以及 Brabus 全球銷售總監 Mr. Martin Tomczyk。活動上，Brabus 表示品牌長期以來深受亞洲層峰客群的支持，與三一國際也合作長達 9 年之久，在臺灣市場的銷售成績也相當卓越，以高度客製化以及傲人的性能表現凸顯品牌價值。今年更一次向德國原廠導入 XLP900 Rocket Edition One of Ten，以及 GLS800、B60、Maybach B68 等『全球第一台』車款，未來更計劃引進 Invicto 防彈車系列。
現場更展出全球限量 14 台的 G850 (W463)、台灣銷售領先全球的 G800 (W463A)，以及全新跨世代全地形皮卡 Brabus XLP800 Adventure。其中，Brabus XLP800 Adventure 以 W463 G63 為基礎打造，車身經過重新改造，車尾部分改為開放式的貨台，車身長度增加了 68.9 公分，同時加長 50 公分的軸距，使得車身總長度來到 5.31 公尺，搭配專屬的懸吊系統，車身提升了 49mm。動力方面，沿用了原先的 4.0 升雙渦輪 V8 引擎，但換上了兩顆 Brabus 渦輪增壓器，可產生 800 PS 最大輸出以及 1,000Nm 的最大扭力，在 4.8 秒內完成 0-100km/h 的表現，最高時速可達 210km/h。
Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 45 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Rolls-Royce 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內由三一國際擔任總代理，販售如 Brabus Rocket 900、800 Adventure XLP、G 800、S650 Pullman 等多量稀有車款，為層峰消費族群提供更極端的坐駕選擇。