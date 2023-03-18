詮釋品牌新車設計走向 Lancia 預告 4/15 發表全新電動概念車

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Lancia 未來的新車設計語彙將採用 Pu+Ra Zero 的概念，是交由法國知名設計師 Jean Pierre Ploue 與其團隊 Centro Stile 共同打造而成，並且將遵循 Progressive Classic 復古精神來打造新世代車款。而將在下個月亮相的概念車承襲 Pu+Ra Zero 模型的設計，其尾部線條棱角分明，並將 LED 尾燈設計於懸浮式黑色尾翼下方，中央加入全新設計的 LANCIA 品牌字母。
隸屬於 Stellantis 集團旗下的 Lancia 遵循集團 Dare Forward 2030 願景，積極朝電動化的方向前進，在未來的 10 年策略計畫中，Lancia 將自 2024 年起，每隔 2 年推出 1 款電動化的新車，合計推出 3 款，2026 年後所新推出的車型僅有純電動車，2028 年起正式停止販售燃油車。
依照 Lancia 的計畫，預計將在 2024 年時率先推出的全新大改款 Ypsilon，該車預計將擁有約 4 公尺的車長，專攻 B-Segment 市場，動力將全面具備電能化設定，2026 年時將推出車長約 4.6 公尺的品牌旗艦，而 2028 年時則推出全新大改款 Delta 車系。除此之外，Lancia 也計畫走出義大利國內，將開拓歐洲其它市場的消費潛力，初期將鎖定法國、德國、西班牙、比利時、盧森堡及荷蘭等汽車主要市場，目標在全歐洲 60 個主要城市開設 100 處展示服務據點。
Lancia 目前僅在義大利販售已有十年未大改款的 Ypsilon 車系，如今在品牌確立轉型化後，未來的市場表現對於死忠車迷來說應也是滿懷期待的。