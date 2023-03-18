【車勢星聞】《社長之路》揭曉李李仁、鄭元暢、劉品言角逐「旺財號」社長

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李李仁、鄭元暢、劉品言這三位「儲備社長」各個大有來頭，提到未來三人要角逐社長之位的準備，鄭元暢和劉品言異口同聲地開玩笑說後將會是「互廝（殺）大賽」，看淡名利的李李仁則笑說：「我比較佛系，社長誰當沒關係」，希望出外景開心就好！三人今一致穿著節目制式制服登場，笑稱自己看起來像超商和加油站店員，席間不斷喊著店員們的熟悉的招呼語跟優惠訊息：「歡迎光臨」、「美式第二杯半價喔！」模樣相當逗趣，在節目上尚未開錄就展現絕佳默契。一番玩笑話後，鄭元暢隨即展現超強主持功力說：「但主要還是想要深入台灣各地漂亮的地方，與人接觸，傳遞人與人之間的感動。」秒把風向帶回正題，被眾人誇讚不已。至於之後對每趟來賓的期待，李李仁直接點名夢幻卡司「Tom Cruise」，差點沒把所有人嚇歪。而真正希望的「口袋名單」已經提供製作單位邀請，鄭元暢馬上丟出「像蔡依林、周杰倫…」超狂嘉賓清單，一旁的李李仁卻冷靜表示自己不敢提任何名單，苦笑說：「我覺得節目不會輕鬆到哪去，我不想連朋友都沒了。」
「旺財號」這輛移動商店車為新銳藝術家、Lulu黃路梓茵的妹妹「路馬力」所設計，李李仁、鄭元暢、劉品言將一起開著「旺財號」卸下明星光環、走進平凡人的日常生活中，除此之外，「旺財號」其中一項最特別的設計，則是「愛新捐贈馬」，提供民眾作為捐出家中「食之無味，棄之可惜」的全新物品的平台（不接受金錢或促銷形式），讓物資「重獲新生」、創造新價值，倘若最後民眾的善心踴躍有剩，物資將全數贈予當地社福團體做公益，希望能繼續將「愛心」散播到台灣的每個角落。「旺財號」由原裝進口的Kia商用車卡旺K2500改造而成，匯集「尚能載、尚安全、純進口」三大產品特色。貼心又舒適的轎車式車內空間，營造舒適的行車環境，可大幅緩解主持人長途駕駛的疲勞感，還有貨車少見的自排變速箱，連女性主持人也可以輕鬆駕駛。除此之外，Kia卡旺的安全防護更是極致！駕駛座配備貨車少有的SRS輔助氣囊，並標配ESC電子車身動態穩定系統、ABS電子式防鎖死煞車系統，與HSA斜坡起步輔助系統，讓主持人無須擔心斜坡起步下滑的問題；四輪傳動車型更具備TPMS胎壓偵測系統，並可配備倒車顯影功能，提供主持人「尚安全」的工作環境！而「旺財號」寬敞的載貨空間，搭配具備高抗壓係數的雙C大樑貨斗，擁有「尚能載」的最大載重1,489kg，就算載重上山一樣游刃有餘！開著旺財號，絕對能夠乘載著滿滿主持人精心準備的商品及民眾大方捐贈的物品，感受「承載 更懂承擔」的精神，散播愛心！《社長之路》即將於2023年5月初在東森綜合32頻道登場。