Toyota Town Ace No.026 ---- 稱職的工作好夥伴，正式關箱

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本站購入的 Toyota Town Ace 進行長期測試已屆 1 年，總里程超過 1.6 萬公里。Toyota Town Ace 自 2022 年 3 月購入後已超過一年，車輛全程交由主要經營五穀雜糧運輸的全閎商行戴老闆使用，並與店內原持有的其他商用車款交互使用，總里程超過 1.6 萬公里，此車從未有任何故障，整體品質與載重上均十分滿意。
車輛平時使用上因應工作需求，每日需要承載五穀雜糧、油、米等物料運送至新北及台北地區的餐廳或者商行等店家，主要路線除了是區之外，還包含往淡水的海岸線，以及前往陽明山的山路，車輛後方貨斗的載重量約落在 600 公斤至 900 公斤不等，對比原廠所公布 Town Ace 自排 TSS 車型之最大載重 920 公斤的表現，實際使用的表現仍綽綽有餘。
Town Ace 美日載重量約落在 600 公斤至 900 公斤不等，對照原廠所公布 Town Ace 自排 TSS 車型之最大載重 920 公斤的表現，實際使用的表現仍綽綽有餘。空間表現上， Town Ace 的內部橫向空間比起原本持有的菱利要寬敞許多，加上中控台連通式設計亦讓腳部有足夠靈活的活動範圍，以戴老闆本身 180 公分左右的身材來說，乘坐於內確實較為輕鬆愜意，無形中也降低了精神上的負擔。另外車內的音響主機雖然僅是 1-Din 的型式，不過內建的藍芽功能在行駛途中就能直接接聽電話，整體上便利許多。
而在 ADAS 的體驗上，戴老闆指出其實對於長期使用商用車的駕駛來說比較不注重，Town Ace 搭載的 TSS系統在車輛使用過程當中都未有主動運行過，但值得一提的是其具備的前方車輛駛離功能確實有達到有達到正向幫助，也不必擔心被後方車輛按喇叭。
至於在貨斗方面，Town Ace 最頂級的 TSS 車型採用木床設計，符合戴老闆對於車輛的載重需求，在每日載重量達到極限的狀況之下，經過一年的使用時間木床結構仍完好，品質上不用顧慮。而在去年交車時特別加裝的帆布蓬架使用迄今也未有漏水、破損的現象，據戴老闆指出若沒發生碰撞意外的話，其耐用度表現應該不錯，也驗證了原廠宣稱具有防穿刺、強化耐磨耐用等功效。
最後在使用成本方面，Town Ace 使用的 1.6 萬公里當中總計加了 52 桶油，總平均油耗為 7.57km/L。以戴老闆持有多年輕型商用車的經驗來說，在車輛載重情況之下整體油耗表現符合預期。另外由於本車是採用和運租車長期租賃的方式，因此可以藉由和運租車行動管家服務來替車輛進行保養，同時租賃期間的稅金也免繳，基本上只要透過聯繫便會有專員來服務，免除自身需要處理的流程。
Toyota Town Ace 自去年 2 月發表後於 2022 全年度總計賣出了 9,870 輛新車，目前街頭上的能見度相當高。而戴老闆在這一年使用過程當中也對於 Town Ace 的表現感到滿意， 因此決定自購了一部 Town Ace 手排車型使用， 相信未來能成為共同工作打拼的好夥伴。
全閎商行戴老闆結束與本站合作的長期測試後，對於 Town Ace 各項表現相當滿意，決定自購一部手排車型成為真正的車主。