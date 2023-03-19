有望再強化性能 ? 2024 Polestar 2 BST Edition 270 預告 3/21 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Polestar 首席執行長 Thomas Ingenlath 近日透過預告影片將帶來 2024 Polestar 2 BST Edition 270Polestar 首席執行長 Thomas Ingenlath 近日在Twitter上發布了一段片長非常短的預告影片，並指出將帶來新版本的 Polestar 2，同時影片當中也透露新車部分面貌，從其搭載的 Pirelli P Zero 輪胎和加大卡鉗的型式，應就是去年發表的 Polestar 2 BST Edition 270。
Polestar 2 BST Edition 270 外觀與一般市售版車型並沒有太多明顯的差異，但是新增了 Thunder 以及 Snow 兩種特殊烤漆顏色選擇，車主還可以加價 1,000 美金 (約合新台幣 29,400 元) 選配自車頭延伸至車尾的消光條紋塗裝，足踏與 Polestar 1 相似的黑色 21 吋鋁框搭配專屬開發的 Pirelli P Zero 245/35R21 輪胎，制動系統部分標準配備金黃色烤漆的 Brembo 四活塞煞車卡鉗。內裝鋪陳方面，座椅採用 WeaveTech 環保材料製成，中控內建功能包含了 Google 語音助理、Google Play 商店、Google 地圖等服務。
動力性能部分，Polestar 2 BST Edition 270 在前後軸上各配有一顆電動馬達來達到四輪驅動，另外搭配 78 kWh 容量的電池模組，共可輸出 476 hp（350 kW）最大馬力及 680 Nm 最大扭力。另外，Polestar 還為其加裝了特殊開發的 Ohlins 雙向可調阻尼，避震硬度提升 20%，並降低了 25mm 的底盤高度，可大幅增加過彎時的穩定性及操控性。
目前 Polestar 官方並未透露 2024 年式車型的數據，而整體的外型可能也未有大幅度的改變，但據悉其整體性能有望再度升級，進一步吸引追求高性能車款的族群。