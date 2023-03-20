【油價公告】中油、台塑宣布明(20)日起國內汽油調降 0.3 元、柴油調漲 0.5 元

台灣中油台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽油調降0.3元、柴油調漲0.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.6元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.2元及0.3元。
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按浮動油價機制調整原則，計算後汽油原應每公升調降0.1元、柴油應調價格仍高於本週參考零售價格每公升應調漲0.8元。另本週部分亞幣升幅較新臺幣高，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.1元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收0.2元及0.3元，國內汽油實際價格每公升調降0.3元、柴油調漲0.5元。
台塑石化台塑石油表示，受到美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉、歐洲瑞士信貸銀行(Credit Suisse)發生財務危機，加劇市場對經濟衰退的擔憂，促使本週國際油價大幅下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2023年3月20日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，調漲柴油批售價格0.5元/公升。