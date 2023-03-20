Superb、Kodiaq 將大改款 Škoda 公布年度產品計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
Škoda 宣布將推出更加入門的純電動車以及大型 SUV。身為品牌的高階車款，全新一代 Škoda Superb 和 Kodiaq 均將搭載最新的插電式混合動力系統，雖然前者已經推出 PHEV 動力已有多年的時光，但 Kodiaq 車系始終未曾搭載電氣化動力，預期在這次大改款車型當中將會配上最新的 48V 及插電式混合動力。另外值得一提的是，新一代 Superb 將不再捷克生產，原廠預計將產線在轉移到斯洛伐克 Bratislava 工廠生產，將和新一代 Passat 一起組裝。
Škoda 預告今年將推出大改款 Superb 和 Kodiaq而第四代大改款 Octavia 雖然還處於缺車狀態，但其產品週期也將迎接中期改款的時刻，因此原廠預計將在 2024 年進行改款，屆時 Volkswagen Golf 車系也將同步改款。
在長期規劃部分，Škoda 預計至 2026 年將推出三款全新的電動車款，包含取代 Citigo-e iV 的入門車款 Elroq，以及 Vision 7S 概念車量產版 SUV。
至於在 2022 年的銷售表現上，Škoda 於全球市場總計交出 731,300 輛新車，成長幅度退減 16.7%，主要原因不外乎式受到半導體短缺、供應鏈問題和俄羅斯入侵烏克蘭等情勢導致。而德國市場是 Škoda 最大的單一市場，總計銷量達到 134,300 輛，其次則是本土捷克，銷量為 71,200 輛，印度銷量則為 51,900 輛。
品牌最受歡迎的車款依舊是 Octavia，以 141,100 輛的銷量位居榜首，Kamiq 以 96,300 輛排名第二，Kodiaq 則繳出 94,500 輛，至於入門掀背 Fabia 同樣有著 92,700 輛穩定表現。