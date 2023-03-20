全新入門上空躍馬 Ferrari Roma Spider 登場

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Ferrari 發表全新 Roma Spider。在外觀方面，Ferrari Roma Spider 在雙門硬頂車型的基礎下，調整車頂線條設計，使得後車窗可完整融入軟頂敞篷結構內，在頂篷開啟時將被收納於頂篷罩下方。據官方表示，Roma Spider 的長後懸比例經過重新調整，加入符合空氣力學的隆起造型，整體設計靈感來自於 50 年代和 60 年代的 Ferrari車型，而軟頂敞篷結構亦採用了一種全新材料，擁有獨特的織物編織式樣並可選擇多種配色方案。另外新車的車身剛性和底盤也同步進行升級，也因此讓重量增加了 84 公斤。
進入車內，Ferrari Roma Spider 基於自 70 年代以來所採用的「雙座艙」設計進行優化，同時在 Roma 的基礎上進一步改良，在方向盤輻條上設計了觸控功能。左側輻條設計了與觸控功能相對應的凹點，右側輻條上的觸控板設計同樣得到進一步完善，新增凹點便於滑動操作。其他像是 8.4 吋中央顯示螢幕、Android Auto 和 Apple CarPlay Wi-Fi 無線互聯功能、18 向可調節座椅，座椅加熱功能含選配頸部加熱等功能均一應俱全。
動力方面應同樣搭載獲獎數次的 3.9T V8 渦輪增壓引擎，搭配 8 速雙離合變速箱，最大輸出達到 620cv @ 5750-7500 rpm、最大扭力 760Nm @ 3000-5750 rpm。性能表現上硬頂雙門車型 0-100km/h 加速僅需 3.4 秒，0-200km/h 加速僅需 9.7 秒，極速則有超過 320km/h 的實力。