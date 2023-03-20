全新面貌、配備升級 新年式改款 Nissan Roox 車系預計夏季正式登場

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Nissan Roox 車系迎來小改款車型。首先在外觀方面，新年式改款 Nissan Roox 依舊提供兩款車身型式，其中取向較為動感的 Roox Highwaystar 依舊採用 V-motion 水箱護罩設計，不過取消了原有的大型鍍鉻粗體 V 字設計，改採用深色橫幅搭配鍍鉻飾條點綴。而一般車型同樣取消了 V 字鍍鉻飾條，換上以鍍鉻飾條堆疊而成的 V 型圖示。
Nissan Roox 向來強調運用 Nissan of Technology 帶來優異的寬敞車室，提供更加便利舒適的環境，為每位乘員帶來歡樂的移動享受與安全性。Roox 可以使四位標準身材的成年人輕鬆乘坐。坐著時膝蓋有足夠的空間。後排座椅膝蓋空間為 795mm，因此無負擔舒適地乘坐。此外，後座的高度為 1400mm，所以小孩可以站立著換穿衣服，同時行李廂的地板空間為 675mm，可以同時裝載四個 48L 的行李箱。
安全方面搭載了主動式 LED 投射系統、SOS Call 緊急呼叫功能，同時 Nissan ProPilot 半自動駕駛輔助技術亦是標準配備，包括 IEB 緊急剎車輔助、LDW 車道偏離警示、IAVM 智慧型環景顯示、HBA 遠光燈自動調整等安全科技。而在這次新年式車型上，則首度加入電子後視鏡功能，讓駕駛者不必受到氣候影響視野，確保行車安全。
動力方面，Roox 車系搭載代號 BR06 系列的 0.66 升直列三缸引擎搭配 S-Hybrid 動力系統，並且提供了渦輪增壓的版本，後者擁有 47kW（64PS）/5600rpm、最大扭力 100Nm（10.2kgm）/2400~4000rpm 的輸出表現，並提供 AWD 或者 FWD 的傳動配置。