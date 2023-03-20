年銷量突破 1.5 萬量創歷史新高 Bentley 公布 2022 年銷量表現

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Bentley 2022 年全球銷量達 15,174 輛，創下品牌百年歷史新高。Bentley 於 2022 年銷售收入利潤率攀升至 20.9%，較 2021 年有 13.7% 的提升，亦創下品牌 104年歷史上的新高。主要原因不外乎車主更願意選購價值更高的衍生車型、更多元的選配方案，以及限量版車型和極具收藏價值的定製車款。
當然幫助品牌創下佳績的功臣不外乎就是最受到歡迎的 Bentayga 車系，其不僅滿足市場對 SUV的旺盛需求，甚至在問世後的第六年銷量再創歷史新高，目前車系的銷量已占品牌總銷量的 42%，成為全球最受青睞的超豪華 LSUV。
至於跑車Bentley Continental GT 車系方面，則占品牌總銷量的 31%，亦是僅次於 Bentayga 的銷售主力，剩餘的市場份額則由 Flying Spur 攬下。
Bentley 先前已宣布 Beyond100 計畫，將推動旗下產品進行電動化轉型，預計在 2030 年前實現全面碳中和。而 2022 年優異的銷售表現也奠定了品牌在計畫當中的基礎，未來將投資 30 億歐元幫助英國 Crewe 工廠轉型，並計畫自 2026 年起於 5 年內推出 5 款全新的純電動車款。
隨著環保法規日趨嚴苛，擁有生產大排量動力引擎的百年傳統車廠 Bentley 也難逃轉型的命運，而將大排氣量引擎改為油電乃至於純電的過程是否能獲得層峰買家青睞，後續的發展值得關注。