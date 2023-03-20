紀念品牌首次拉力賽奪冠 Alpine 推出 A110 San Remo 73 Edition

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為紀念品牌於 1973 年首次在拉力賽奪冠，Alpine 宣布推出 A110 San Remo 73 Edition。此次 Alpine 針對 A110 車系新推出的 San Remo 73 Edition 紀念版其外觀塗裝設計靈感來自於 1973 年的拉力賽車，車身選用專屬 Orginal Caddy Blue 烤漆，搭配黑色 A 柱和紅色碳纖維車頂，引擎蓋、車門下方及尾燈右側下方均有黑白相間的彩繪。輪圈方面則採用 Grand Prix Brilliant Blanc 白色烤漆，並搭配無菸煤色 Brembo 剎車卡鉗，同時全車的徽飾均採用黑色處理。
內裝部分採用 Sabelt Racing 一體式跑車座椅、運動型油門剎車踏板，副駕駛座前方亦添加鋁製踏板來營造車輛的競賽美感。車內銘牌上的流水編號可證明本車限量身分。而配備上則提供自動防眩光後視鏡、前後停車輔助系統和 Focal Audio 立體聲高級音響組。
動力系統方面，Alpine A110 San Remo 73 Edition同樣搭載後中置的 TCe 1.8 升直列 4 缸渦輪增壓引擎配上 7 速雙離合器變速箱，總輸出可達到 300PS 最大馬力及 340Nm 最大扭力，再加上僅 1 噸出頭的輕量化全鋁合金車體，零到 100km/h 可在 4.4 秒達成，極速上看 250km/h。
A110 是 Alpine 為了延續 6、70 年代同名車款精神所打造出的中置跑車，自 2017 年發表後就受到國外許多車友的好評，而未來也將取代 Renault Sport部門成為 Renault 旗下運動車款的代名詞 。可惜的是 Alpine目前台灣目前並無總代理正式導入，僅有車主及貿易商自辦進口少量引進。