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苗栗農食｜沒有桌子只能野餐的披薩店　還有無敵雲海一起配著吃

苗栗農食｜沒有桌子只能野餐的披薩店　還有無敵雲海一起配著吃
苗栗農食｜沒有桌子只能野餐的披薩店　還有無敵雲海一起配著吃

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薑麻園海拔不高約800多公尺，因日夜溫差大和地形之故，時常雲霧繚繞，山頂上幾十年前就興建一座觀景台，供人欣賞360度壯麗雲海景緻與日月星辰，朝聖旅人絡繹於途。每當夜色降臨，山腳下的燈火映著雲霧，就是攝影人夢寐以求的琉璃光，雲瀑琉璃如夢似幻，「琉璃秋境」就在這片景緻向陽坡面的平台上，正對著台灣屋脊群山，從大霸尖山、雪山到玉山，天晴時都能一覽無遺。

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懶人野餐天地為席

琉璃秋境入口處有一面老窗屏風，老闆阿土認為每一片老窗都有它的故事，當陽光灑在玻璃，透出來的，是比琉璃光更美的珍貴回憶。30出頭的老闆姓涂，笑著說叫我「阿土」就好。他守著祖傳家業導入文青風，為了和一般露營有所區隔，並創造區域多樣性，讓遊客在休閒農業區能有不同的玩法，開創新領域「懶人野餐」琉璃秋境，在搭好的白色帳棚下，讓大家親近大地，用野餐的方式享受在地新鮮食材搭配手工窯烤披薩，親朋好友共同欣賞自然的美好，也許山谷中的雲海慢慢蒸騰而上，或隨著日光化為煙雲。

生薑料理溫潤心脾

順著琉璃秋境產業道路下切，阿土家經營「雲也居一」客家料理餐廳，以在地特產生薑、薑黃等入菜。餐廳也提供多種農事體驗，帶著鋤頭一起上山挖老薑、依著時令採果，或者讓大小朋友更貼近薑食文化的薑餅製作，豐富的體驗行程，讓眼前的美景不只是浮光掠影，而是鮮活珍貴的回憶。

私享料理

窯烤披薩／280-320元

手工餅皮搭配在地新鮮食材，皮薄Q彈有嚼勁，現點現做的窯烤披薩是貼近自然的原味食物。

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薑酥蔥爆蝦／單點365元

老薑肥碩飽滿、薑味濃郁卻不刺激，特製成薑酥入菜，超下飯。

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黑糖薑麻糬／單點109元

客家傳統點心「牛汶水」加入香氣濃郁的黑糖薑汁，讓人忍不住一口接一口。

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店家資訊

琉璃秋境

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村13號

電話：0905-167-767

FB：琉璃秋境｜苗栗窯烤披薩 懶人野餐

時間：平日11:00-18:00，假日10:00-18:00（週四公休）

消費：草莓季限定—戀の草莓披薩＋任選2杯飲料520元、野餐墊租借50元/張，押金100元(亦可自備)、每人低消1杯飲品

備註：禁帶外食，如攜帶進場酌收高額清潔費；攜帶寵物請繫牽繩並隨手清狗便



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