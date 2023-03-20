我是廣告 請繼續往下閱讀
琉璃秋境入口處有一面老窗屏風，老闆阿土認為每一片老窗都有它的故事，當陽光灑在玻璃，透出來的，是比琉璃光更美的珍貴回憶。30出頭的老闆姓涂，笑著說叫我「阿土」就好。他守著祖傳家業導入文青風，為了和一般露營有所區隔，並創造區域多樣性，讓遊客在休閒農業區能有不同的玩法，開創新領域「懶人野餐」琉璃秋境，在搭好的白色帳棚下，讓大家親近大地，用野餐的方式享受在地新鮮食材搭配手工窯烤披薩，親朋好友共同欣賞自然的美好，也許山谷中的雲海慢慢蒸騰而上，或隨著日光化為煙雲。
生薑料理溫潤心脾
順著琉璃秋境產業道路下切，阿土家經營「雲也居一」客家料理餐廳，以在地特產生薑、薑黃等入菜。餐廳也提供多種農事體驗，帶著鋤頭一起上山挖老薑、依著時令採果，或者讓大小朋友更貼近薑食文化的薑餅製作，豐富的體驗行程，讓眼前的美景不只是浮光掠影，而是鮮活珍貴的回憶。
私享料理
窯烤披薩／280-320元
手工餅皮搭配在地新鮮食材，皮薄Q彈有嚼勁，現點現做的窯烤披薩是貼近自然的原味食物。
薑酥蔥爆蝦／單點365元
老薑肥碩飽滿、薑味濃郁卻不刺激，特製成薑酥入菜，超下飯。
黑糖薑麻糬／單點109元
客家傳統點心「牛汶水」加入香氣濃郁的黑糖薑汁，讓人忍不住一口接一口。
店家資訊
琉璃秋境
地址：苗栗縣大湖鄉栗林村13號
電話：0905-167-767
FB：琉璃秋境｜苗栗窯烤披薩 懶人野餐
時間：平日11:00-18:00，假日10:00-18:00（週四公休）
消費：草莓季限定—戀の草莓披薩＋任選2杯飲料520元、野餐墊租借50元/張，押金100元(亦可自備)、每人低消1杯飲品
備註：禁帶外食，如攜帶進場酌收高額清潔費；攜帶寵物請繫牽繩並隨手清狗便
這篇文章 苗栗農食｜沒有桌子只能野餐的披薩店 還有無敵雲海一起配著吃 最早出現於 行遍天下旅遊網