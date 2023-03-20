新一代Toyota Alphard預購要抽籤！3動力8車型　5月亮相

與聯華林德展開合作　Toyota Mirai 將現身「台灣國際智慧移動展」！

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

為響應政府 2050 淨零排放策略，和泰汽車今日 3/20 宣布與國內工業氣體領導廠商 － 聯華林德合作來完成台南樹谷園區加氫站的建置，並首度專案引進 Toyota Mirai 氫能電動車，同時更預告將在 4/12~4/15 舉行的 「台灣國際智慧移動展」 上展出！

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Toyota Mirai
Toyota Mirai
現行第二代 Toyota Mirai 採用 TNGA 平台打造，長寬高分別是 4,975mm、1,885mm、1,470mm，軸距 2,920mm，乘坐人數為 5 人。外觀透過長車頭、短車尾的車身比例，搭配 20 吋多幅式鋁圈、流線型車頂設計，營造出類 Coupe 風格的動感車款。同時搭配 Force Blue Multiple Layers 專屬車漆，以多層次處理來強調顏色豔麗度，加深消費者對於氫燃料車款的印象。

Toyota Mirai
Toyota Mirai
內裝方面，Toyota 指出第二代 Mirai 結合了「駕駛樂趣」和「先進的輕鬆感」，中控台採用環繞駕駛員的 8 吋儀表板和一具 12.3 吋的寬螢幕，同時透過大量皮革、縫線、鋼琴烤漆飾板點綴，豪華的氛圍相當濃厚。

Toyota Mirai
Toyota Mirai
動力方面，搭載的 FCB130 氫動力系統 可輸出 182ps 最大馬力及 30.6kg-m 峰值扭力，搭配最大容量共 141 公升 (前 64 公升、中 52 公升、後 25 公升) 的壓縮氫氣槽，輔以 4.0Ah 的鋰電池模組，滿氣狀態最大續航里程為 750~850 公里。Mirai 的燃料電池還支援緊急外部供電，車身前後配重達到 50:50 之譜。

Toyota Mirai
Toyota Mirai
第一代 Toyota Mirai 於2014年推出，證明了使用氫氣是潔淨且可持續為交通提供動力的潛力能源，讓 Mirai 的續航距離與傳統汽車加油後的行駛距離相當，且除了水以外不會排放任何廢棄物。這次和泰汽車如此大動作的佈局，未來 Mirai 車系在臺灣市場的發展叫人期待。

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