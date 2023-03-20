折合新臺幣約 127 萬起　第六代 Honda CR-V 於泰國上市

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新款第六代 CR-V 外觀方面已經相當熟悉，其整體尺碼較過往再進一步放大，同時車頭換上更加銳利的 LED 頭燈組，並且進一步增大水箱罩面積與氣壩設計，保桿兩側選用 L 形線條點綴，整體設計風格與現行新款的 HR-V 相當類似。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,703mm x 1,866mm x 1,680mm，軸距為2,700mm，相比現行款的 2,661mm 還要進一步加長。
內裝方面導入與新款 Civic 及 HR-V 相似的家族風格，中控台以大量水平線條鋪陳，配備黑色飾板與蜂巢網狀空調出風口，同時配有 10.1 吋全液晶儀表與 Honda CONNECT 3.0 智導互聯系統。
動力方面，提供 1.5 升 VTEC TURBO 渦輪增壓四缸引擎，最大馬力為 190 匹，整體輸出與現行款相當，並提供前驅或者四驅的選項。e:HEV 搭載 2.0L 自然進氣四缸引擎搭配電動馬達所構成的混合動力系統，其中引擎最大輸出達到 110kW、138Nm，電動馬達的峰值輸出則為 135kW、335Nm，同時搭配 CVT 無段變速系統，具備 EV Drive、Hybrid Drive、Engine Drive 三種駕駛模式。
第六代 Honda CR-V 發表後已陸續在北美及中國大陸市場推出，而國內則預計將在 2023 下半年才會有進一步消息。台灣本田導入油電車型的節奏較為緩慢，國內目前僅有 Fit e:HEV 販售，不過今年接下來還將會有 Civic e:HEV 導入，若按照此節奏來看推斷，CR-V 屆時推出後也有望在台首次推出油電系統。