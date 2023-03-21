性能實力將超過 320 匹 Acura Integra Type S 將於 4/16 正式亮相

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Acura 將於今年 4 月正式發表全新 Integra Type S。Integra Type S 將成為 Acura 產品線中第三款性能導向的車型，另外兩款車型分別是 MDX 和 TLX。根據目前 Acura 官方透露 Integra Type S 的資訊指出，其將採用高轉速設定的 2.0 升直列 4 缸 VTEC 渦輪增壓汽油引擎作為動力來源，可輸出超過 320hp 最大馬力，搭配 6 速手排變速系統及限滑差速器等配置，成為車系中的性能旗艦。
目前新車雖然尚未正式發表，但從 Acura 公布的 Integra Type S Prototype 原型車照片當中，可以看出其在車頭換上了較標準車型更霸氣的保險桿，兩側具有大面積的進氣口，氣壩外框也更為立體，側裙較標準車型更明顯，車尾配置加大尺寸的保險桿下擾流，中央配置與 Honda Civic Type R 相仿的三出排氣尾管，行李廂蓋上具有鴨尾式擾流板。
Integra 車系為 Acura 在 1986 年 3 月 27 日登場時，最早推出的 2 款車型之一，另一款為 Legend。Integra 發表後，產地維持在日本鈴鹿，在北美歷經 5 個世代的發展，最終於 2006 年停產走入歷史，經過約莫 12 年的醞釀，終於在去年 3 月以五門斜背房車的型態復活，接下來更高性能的 Type S 版本則可視為等同 Honda Type R車型的存在，發表後勢必將車系的話題再掀起一陣熱潮。