小號 EV9 ?! Kia 推出 Concept EV5 概念車

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia 宣布品牌將全面轉型電動化，並且再次帶來另一款純電概念作品 EV5。在外觀方面，全新 Concept EV5 概念車遵循 Kia 全新"Opposites United 對立的和諧"設計理念，將自然和現代的對比特質融入全車設計語彙並賦予其獨到個性。整體造型與 EV9 相似，呈現出棱角分明的外觀輪廓，其設計靈感來自水晶和岩石的形狀，車頭在少了傳統水箱護罩後，則以一塊 Digital Tiger Face 大面積的飾板點綴，兩側加入隱藏式 LED 燈組，營造出極具未來感的面貌。
內裝部分則採用無邊界設計理念，導入一體化座椅與中控台造型，提升空間使用感受與舒適氛圍。車門為對開式設計，而座椅支援前後旋轉的機能，亦能打破車內的空間阻隔，空間靈活度運用更高。車頂配置的全景天窗加入太陽能面板，並能夠自主調整照進車內的光線，滿足車主不同的需求。
動力方面，目前官方尚未公佈量產車型的性能數據，但可確認的是將基於集團 E-GMP 模組化電動平台打造，在經過 CLTC 能源規範測試下可提供約 700 公里的續航里程，並支援 V2L 供電機能，且將首次搭載第 2 代遙控智慧停車輔助系統 (RSPA2)、並可進行半自動車道變化的高速公路駕駛輔助 (HDA2)、前/側/後方停車防碰撞輔助 (PCA) 及停車距離警示 (PDW) 等先進駕駛輔助系統。