型男開箱465萬Taycan電車　悲催情史曝：妹子都愛保時捷

以 1,025 匹馬力結束汽油肌肉世代　Dodge Challenger SRT Demon 170 限量 3,300

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點



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在經過發表延期以及數次釋出預告短片後，Sellantis 汽車集團旗下美國品牌 Dodge 如期於北美時間 3 月 20 日發表 “Last Call” 系列中第七輛兼最後一款版本 - Dodge Challenger SRT Demon 170，原廠更聲稱該車作為 「史上動力最強的原廠肌肉車」，建議售價為 $96,666 美金 (約合新臺幣 295 萬元) 起，美國與加拿大將各限量生產 3,000 和 300 台。

Dodge Challenger SRT Demon 170
Dodge Challenger SRT Demon 170
與普通 Challenger SRT Demon 相比，Challenger SRT Demon 170 外觀其實相當保守，提供多達 14 種烤漆選擇並搭配 Satin Black 引擎蓋、車頂及擾流鴨尾。原先張貼於葉子鈑上的 「惡魔」 廠徽眼睛以黃色點綴來代表採用 E85 酒精汽油燃料，在脖子上更鑲有 170 字樣。採用前 17 吋、後 18 吋輕量化鍛造鋁圈 (另提供碳纖維輪圈作為選配)，配上特殊研發的 Mickey Thompson 直線加速熱熔輪胎。

Dodge Challenger SRT Demon 170
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Dodge Challenger SRT Demon 170
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車室前排座椅採用布料鋪陳並取消副駕駛、第二排座椅、行李箱地毯、隔音材料、揚聲系統等以達到絕佳輕量化。當然，若追求高級體驗的消費者亦可加價選購高級內飾套件，包含真皮通風/電熱座椅、加熱方向盤、Harman Kardon 音響系統等。儀錶板採用專屬設計呈現，在麂皮包覆的方向盤上具 LED 的 SRT 廠徽，冷氣出風口貼有 Demon 字樣金屬銘牌。車鑰匙也以獨特的紅色皮革包裹並貼上銘牌以襯托其身分。

Dodge Challenger SRT Demon 170
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Dodge Challenger SRT Demon 170
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動力方面，6.2 升 HEMI V8 引擎經過全面升級/調教，僅有凸輪軸保留原樣，擁有增壓值達 21.3 PSI 的 3.0L 機械增壓器，並搭配上 TorqueFlite 8HP90 八速手自排變速箱。使用 E85 酒精汽油燃料時，引擎在 6,500rpm 時可產生 1,025 匹最大馬力，並在 4,200rpm 時爆發 945 Ib.-ft. 的峰值扭矩。若使用 E10 乙醇汽油，則可依然擁有 900 HP 和 810 Ib.-ft.，可說是相當驚人。加速方面，官方表示 0-60 英里加速可在 1.66 秒內達成，在 NHRA 的認證下更以 151.17 mph 的速度於 8.91 秒內完成了四分之一英里英里加速，而根據先前釋出的預告片，極速估計可達 215mph (約為 346 km/h)。

Dodge Challenger SRT Demon 170
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現行款第三代 Dodge Challenger 自 2008 年量產至今以長達 15 年之久，無論是外型還是動力輸出方面都是市場上最保有傳統美式肌肉風格的車款，不過 Stellantis 已表態將準備推動電動計畫，在計畫中表示將會於 2024 年推出採用 STLA Large 電動平台的肌肉車款，並在先前公開了 Charger Daytona SRT 概念車來詮釋傳統美式肌肉車走向電動化的概念與型式，因此未來 Challenger 可能僅採用電能作為動力輸出。

Dodge Challenger SRT Demon 170
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