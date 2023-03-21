V12 引擎成絕響 / 限量 12 台已售罄　Rolls-Royce Black Badge Wraith Black

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外觀方面，採用獨特的漸變烤漆 (Gradient Paint)，前後分別為 Celebration Silver 和 Black Diamond，靈感來自博納維爾鹽灘 (Bonneville Salt Flats) 的結痂表面，耗時 18 個月的開發和測試，其表面拋光更超過 12 小時以達到玻璃般的光潔度，成為品牌有史以來技術最繁雜的烤漆之一。耀黑的歡慶女神 (Spirit of Ecstasy) 底座上刻有 BLACK ARROW 字樣，車頭保險桿左右進氣口、21 吋輕量化複合碳纖維合金輪框中樣飾蓋以及帕德嫩神廟水箱罩內部的 V 型支柱皆已亮眼的黃色搭配。
內裝方面採用名為 Club Leather 的新型皮料作為鋪陳，前排座椅、方向盤、儀錶檯、時鐘、門板置物槽使用黃色，其餘部位則以黑色搭配，內飾板上畫有 V12 透視圖，門板則以不規則的造型仿造出博納維爾鹽灘地表樣貌。星光頂蓬更以 2,117 個獨立光纖來重現 1938 年 9 月 16 日 George Eyston 創下 357.497mph (約 575.335652km/h) 陸上速度當天的星象。
動力系統部分，Black Badge 與一般車型相當不同，採用 6,592 c.c. N74B66 V12 雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力為 632 PS，扭力也提升到 870Nm，搭配 8 速 ZF 自排變速箱，僅需 4.6 秒即可輕鬆加速至時速 100 公里。Bespoke 團隊加入重新設計的氣壓懸吊系統、新的傳動軸，當油門超過 25% 後，變速箱維持相同檔位的時間會拉長，延後 300rpm 至 500rpm 以進入更高的轉速範圍後才進行換檔。當油門感應達 80-100% 時，同樣也會一路提高至 6,000rpm 才會換檔，另外排氣系統也經過重新打造，當按下方向盤右側的「LOW」的按鈕時，這時後方就會傳來更低音號的深沉低鳴。
Rolls-Royce Wraith 於 2013 年日內瓦車展首次亮相，作為品牌取代 Phantom Coupé 的全尺寸雙門轎跑車，與第一代 Ghost 同樣採用源自 BMW F01 的衍生平台，其名承襲自 1930 年代車系，並象徵如鬼魅般寂靜優雅，同時也是 Rolls-Royce 所有車系中動力最強大的車款，後續將由純電車型 Spectre 接棒。國內方面，先前由總代理盛惟引進，主要分為普通 V12 版與 Black Badge 性能版，起價介於新臺幣 2,200 萬至 2,300 萬間，去年已與敞篷車型 Dawn 宣佈同步停止接單引進，目前僅剩 Ghost、Cullinan 以及旗艦 Phantom 還在市販售。