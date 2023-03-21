旗艦車系顛峰之作　Land Rover Range Rover SV 將於 4/11 國內發表

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外觀方面，Land Rover Range Rover SV 外觀設計應用簡約設計語彙勾勒英倫美學風格；同時，現代的精緻外型與考量空氣力學所設計的隱藏式手把、齊平搭接的車門與車窗，創造僅有 0.30 的風阻係數。同時全面搭載 SV 外觀套件，全新設計的前保桿採用橫向水平鍍鉻飾條營造視覺張力，於車尾鑲嵌具 SV 字樣的陶瓷徽飾，搭配 22 吋輪圈與黑色卡鉗彰顯旗艦之姿。全新數位 LED 頭燈燈組可自動識別路況並遮擋多達 16 個物體，提供最遠 500 公尺的照射距離。
內裝部份，Range Rover SV 中控台標配 13.7 吋全數位儀錶及 13.1 吋曲面多媒體系統，此外，全車座椅均具備電動調整、加熱、通風、記憶及按摩機能，後座則配置舒適進階行政總裁套件，擁有獨立腿靠調整、8 吋座椅控制介面，而Meridian 環繞音響亦不缺席。針對重視個人風格的買家來說，台灣原廠亦提供SV Serenity、SV Intrepid 視覺套件，以及 SV Signature Suite 四座旗艦套件（長軸限定）進行選配。
搭載全新 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎，具備 530PS 與 750Nm 最大動力輸出。採用 Land Rover 第一個五連桿後軸結構與後輪轉向功能；全新的 Dynamic Response Pro 動態反應系統，透過主動式 48V 電子側傾控制系統優化車輛行駛時的穩定性。車身採用全新的 MLA-FLEX 車體，透過混合金屬結構與尖端工程技術，使車身剛性提升 50%，並通過 Euro NCAP 撞擊測試，獲得 5 星最高安全肯定，多項主被動防護科技同樣列為標配。
全新第五代大改款 Range Rover 於 2021 年 10 月正式發表，本站去年以針對建議售價為新臺幣 708 萬元起的 P400 Autobiography LWB 進行試駕 [詳細報導請點此查閱]，而本次導入的 SV 版本可將性能以及奢華配備提高到另一檔次，更多相關細節也將在發表時一併揭曉。