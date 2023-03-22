採用 MEB 電動車平台、「雙福」聯手最新作品 Ford Explorer EV 登場

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Ford 與 Volksweagen 合作開發的首款電動車 Explorer EV 正式亮相，預計將於 2024 年在德國科隆生產。Ford Explorer EV 將在德國科隆的全新電動車工廠生產，產品定位低於 Mustang Mach-E，其外觀設計上有著較 ID.4 更為方正且粗曠的造型，顛覆過往電動車講求低風阻係數而過多的圓潤流線設計。同時可以在車頭看到加入現在相當流行的的貫穿式風格設計，於頭燈中央導入一組黑色飾條，上方擁有 EXPLORER 的字樣，兩側的頭燈則導入相當醒目的倒 L 形 LED 日行燈，盾形的封閉式護板則鑲入 Ford 品牌廠徽，前保桿下方則有 U 形銀色飾條點綴。
車色方面初期將提供 Arctic Blue、Vibrant Blue My Mind、Frozen White、Magnetic Grey、Agate Black 及 Lucid Red 等選擇，而在車身尺寸部分目前官方並未透露，僅表示其整體車長略比 ID.4 稍短。
進入車內，Ford Explorer EV 採用了全新的 15 吋 Ford Sync Move多媒體觸控螢幕，且可進行 30 度以上的弧度上下移動。螢幕下方設有觸控按鍵，可以直接控制音量等功能。配備上具備免持鑰匙、雙區恆溫空調、無線 Android Auto 和 Apple CarPlay、10色氣氛燈等。
在智能駕駛輔助系統部分，全車搭載 12 個超聲波雷達、5 個攝影鏡頭，且是 Ford 在歐洲首款提供自動變道功能的車款，並具有含停走功能的主動式巡航控制、預防碰撞輔助、含主動剎車的交叉路口警示、Active Park Assist 2.0 停車輔助系統等機能。
動力上 Ford 僅表示將提供後輪驅動和全輪驅動車型，在快速充電模式下可以在 25 分鐘內將電量從 10% 衝至 80%。並且具有電池溫度預調節功能，可透過系統優化充電速度、充電計劃和行程規劃，提供更為精準的續航里程。
Explorer EV 是 Ford計劃 2024 年開始在歐洲市場推出 9 款純電動車的首款車型，未來還將推出第二款採用 MEB 平台的新車，同樣將於 2024 年中在科隆量產，至於率先預告的 Puma EV則將於 2024 年在羅馬尼亞生產。