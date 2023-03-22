北美及歐洲限定 Polestar 2 BST Edition 230 新登場

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Polestar 公開全新年式 Polestar 2 BST Edition 230，將在北美及歐洲市場提供 230 輛的配額。此次新推出的 Polestar 2 BST Edition 230 整體造型元素與去年發表的 BST edition 270 看齊，不過細看可以發現其車頭的水箱格柵樣式兩者有所不同。同時 BST Edition 230 也首度提供全新的星雲綠車色，另也有更加神秘的太空黑色供選擇。而前艙蓋上的數字 2 及消光黑色條紋彩繪都是選配清單內的選項，至於 BST 車型獨有的 21 吋鋁圈和金色 Brembo 四活塞煞車卡鉗都是標準配置。
車內鋪陳方面，Polestar 2 BST Edition 230 分別在座椅和方向盤採用 MicroSuede 材質來進行包覆，該材質式利用回收的絨面皮革所製成。而全車則以黑色為基底，並搭配金色安全帶來形成鮮明的對比。配備上標準提供 Plus 套件，具有全景玻璃天窗和 Harman Kardon 高級音響系統等功能，以及含有完善的安全硬體與系統，包含 Pilot Assist、數位 LED 頭燈、360 度環景影像。
動力性能部分，Polestar 2 BST Edition 230 與 BST edition 270 相同，在前後軸上各配有一顆電動馬達來達到四輪驅動，另外搭配 78 kWh 容量的電池模組，共可輸出 476 hp（350 kW）最大馬力及 680 Nm 最大扭力。另外，Polestar 還為其加裝了特殊開發的 Ohlins 雙向可調阻尼，避震硬度提升 20%，並降低了 25mm 的底盤高度，可大幅增加過彎時的穩定性及操控性。值得一提的是，Polestar 2 BST edition 230 仍採用容量為 78kWh 的電池模組，並未換上小改款後的 82 kWh 電池，也代表該車的續航里程依舊維持約 460 公里的表現。