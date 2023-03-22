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即將步入停產？　Mini Clubman Final Edition 官圖釋出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

BMW 集團旗下英國汽車品牌 Mini 今日 3/22 宣佈推出 Clubman Final Editon，主要針對外觀及內裝新增諸多視覺特色，全球限量販售 1,969 台，以紀念 Clubman 最初亮相的年份。而 「Final」一詞的出現，相信也代表 Clubman 車系不久後將停止生產。

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Mini Clubman Final Edition
Mini Clubman Final Edition
外觀方面，Mini Clubman Final Edition 提供 Nanuq White、Enigmatic Black 和 Melting Silver 等車色選擇，水箱護罩與多輻造型輪圈等細節處搭配對比鮮明的閃光銅色塗裝，葉子鈑以及 C 柱上皆貼有獨特銘牌來彰顯身分，可明顯感受到活潑鮮明的個性。

Mini Clubman Final Edition
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內裝方面，深栗色真皮運動座椅搭配上炭灰色布料與藍色車縫線，並帶有可調節的大腿支撐，Nappa 運動真皮方向盤、地墊、門檻、座椅上亦配有獨特的徽章，銅色鋁質內飾板與外觀相呼應，同時標配 8.8 吋多媒體系統並整合 Apple CarPlay 等手機應用功能。

Mini Clubman Final Edition
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動力方面，Cooper S Clubman Final Edition 搭載 1,998c.c. TwinPower Turbo 渦輪增壓直列四缸汽油引擎，於 5000~5500rpm 間可輸出 178hp 最大馬力，於 1350~4200rpm 間可輸出 28.6kgm 峰值扭力，搭配 Steptronic 八速手自排變速箱。另提供 ALL4 四輪驅動系統以及柴油引擎動力。

Mini Clubman Final Edition
Mini Clubman Final Edition
Mini Clubman 於 1969 第一次出現在 Mini 產品線當中，當時被人們當作Wagon 衍生車型並一路生產到 1980 年，直到 2007 年時被 BMW 集團收購後再次重出江湖，同時成為一款獨立車系，以獨特的對開式尾門成為最著名的設計。國內方面，總代理汎德目前導入的 2023 年式 Clubman 建議售價為新臺幣 165 萬起至 226 萬起，去年 6 月 6 日亦開放限量引進的 Shadow Edition 暗影特仕版的線上預訂。

Mini Clubman Final Edition
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