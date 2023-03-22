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新臺幣 676 萬元起　Mercedes-AMG SL 43 正式在臺上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

繼去年 9 月 1 日發表限量 25 台的 Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 後，臺灣賓士今日 (3/22) 宣佈搭載四缸入門動力的 SL 43 即日起開放訂購，建議售價為新臺幣 676 萬元起。

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Mercedes-AMG SL 43
Mercedes-AMG SL 43
外觀方面，全新 SL 由 Mercedes-AMG 操刀設計並組裝，長寬高分別為 4,700mm、1,915mm、1,359mm，軸距為 2,700mm，風阻係數為 0.31Cd，套用了代表性的長車頭短車尾配置，前方採用 AMG 鍍鉻直瀑式搭配細長銳利的 LED 頭燈設計並標配 AMG 鍍鉻外觀套件，外擴的輪拱更象徵著其不可招惹的暴戾天性，電動黑色軟頂篷可於 15 秒內收折完成，尾廂上更具備隨車速調整的多段式主動後尾翼，其角度將依據不同車速做調整，下方擁有雙側四出圓形鍍鉻排氣尾管，足踏 20 吋 AMG 多輻式黑色輕合金輪圈。另外提供多光束智慧型數位頭燈、 AMG 夜色套件、AMG 進階夜色套件、夜色照明套件、AMG 嗜速外觀套件、各色軟頂篷、20 吋至 21 吋輪框等外觀選配項目。

Mercedes-AMG SL 43
Mercedes-AMG SL 43
內裝方面，失傳多年的 2+2 座椅配置再次回歸，座艙導入 「Hyper Analogue」 全新設計語彙，而 AMG 高性能 Nappa 真皮平底跑車方向盤、AMG 鋁質飾板、AMG 電動雙前跑車型座椅 (含記憶電熱功能)、AIRSCARF 頸部暖氣裝置、環景式內裝照明 (含 64 色氛圍燈)、THERMOTRONIC 豪華型雙區恆溫空調、ENERGIZING 智慧空氣淨化系統、MBUX 多媒體系統、Burmester® 環場音響系統、手機無線充電裝置、MBUX 擴增實境導航功能、12.3 吋寬螢幕數位儀表、11.9 吋高解析度中央螢幕、行李廂管理套件、雙側 AMG logo 投射燈、進階智慧駕駛輔助套件等皆列為標準配備。後座乘坐空間支援最高 150 公分的人士入座，如不需載乘客還可作為置物空間使用。另外亦提供多種內飾板、方向盤、抬頭顯示器、MBUX 智能控制、Burmester® 3D 環場音響系統、後座頭部氣囊、可調式引擎聲浪 (室內)、GUARD 360°進階原廠防盜套件、ENERGIZING 進階舒活套件等選配項目。

Mercedes-AMG SL 43
Mercedes-AMG SL 43
Mercedes-AMG SL 43
Mercedes-AMG SL 43
動力配置方面，SL 43 採用代號 M 139 的 1,991cc 直列四缸缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，搭配 48V 高效輕油電系統及源於 Mercedes-AMG Petronas F1 車隊的電子渦輪增壓技術，經由 AMG SPEEDSHIFT MCT 九速跑車變速箱達到傳統後輪驅動，於 6,750rpm 時可輸出 381+14 hp 最大馬力，於 3,000~5,000rpm 間可輸出 480Nm 峰值扭力。從靜止加速至 100km/h 可在 4.9 秒內達成，急速上看至 275km/h。同時標配了 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統、AMG 高性能煞車系統 (前六活塞後單活塞卡鉗銀色塗裝)、AMG 後軸轉向系統等皆列為標準配備。

SL 可說是 Mercedes-Benz 最著名且量產最悠久的車款之一，其名以 Super-Light 衍生而來，最早在 1952 年以 300 SL 型態 (W194) 登場，在賽道上獲得了多次冠軍後，由德裔美國商人 Max Hoffman 發想轉化為量產車 (W198)，起初為經典鷗翼式車門的車體結構，後來則更變為敞篷樣式。而歷經 70 年以後，第七代 SL 依然以最新的家族設計語言向世人宣告其 70 年來純正的豪華敞篷跑車血統。

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