富含科技質感　第六代 Hyundai Verna 於印度正式發表

印度 Hyundai 近日發表全新第六代 Verna 轎車，共提供 EX、S、SX、SX (O) 等四種等級，建議售價自 1,089,900 印度盧比 (約合新臺幣 40.2 萬元) 起至 1,737,900 印度盧比 (約合新臺幣 64.1 萬元) 起。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

全新第六代 Verna 加入與 Grandeur、Kona 最新的家族化特徵，採用品牌最新的 Sensuous Sportiness 設計語彙，於車頭導入分離式頭燈組，並於前端導入貫穿式的 LED 燈組，中央則具備與 Elantra 相似的水箱護罩設計。車側方面相較於現行款更為流線，車門上的腰線採用雙層式的設計，並以更加立體的摺痕線條勾勒輪廓。而在車尾部分，則可見時下流行的貫穿式 LED 燈組，同時中央亦保留廠徽，而下方則整合 Verna 的銘牌。另提供提供 7 種單色及 2 種雙色烤漆選擇。

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

內裝方面採用未來主義和革命性的新設計，具有別於以往的豪華寬敞氛圍，皮真皮鋪陳、64 色氛圍燈、前排電動調整電熱通風座椅、電動天窗、手機無線充電、雙 10.25 吋數位螢幕等多項高級配備，同時配有 Hyundai SmartSense主動安全輔助系統以及 6 顆安全氣囊，可說是同級中相當具有競爭力的存在。

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

最大動力輸出，具 6 速手排以及 7 速雙離合自手排選擇。

Hyundai Verna

× Hyundai Verna

印度汽車市場近年蓬勃發展，對於經濟型的房車仍有強烈的需求，而深耕印度市場許久的 Hyundai 也再次針對 Verna 進行大改款更新，從如此豐富的配備表現來看，新款 Verna相信在市場當中會更具有競爭力。國內市場已於2018 年宣布停產，目前並無後繼車款。

Hyundai Verna