Wilderness 越野風格正夯 Subaru 宣布將推出第三款車型

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Subaru 預告將在紐約車展推出品牌旗下第三款 Wilderness 車型。Subaru 公布的預告圖僅透露第三款新車的 Wilderness徽飾，而上述的兩款車型採用的徽飾都設計在前門板處，但這第三輛新車的位置據觀察下來更像是落在輪拱附近。以目前在 Subaru 北美市場供應的車款來推測，未推出 Wilderness車型的車型包含了 Solterra、Ascent以及 Crosstrek，其中透過其線條設計來看，第三款 Wilderness 車型有極大的機率是 Crosstrek。
全新 Crosstrek 車系為接替 XV 車系的新世代車型，於去年 9/15 發表日規車型時，將過去僅供北美車型使用的 Crosstrek 車名改為全球通用，而美規版本則在今年 2 月登場，國內則是在 3 月公布預售價格，報價為新台幣 115.8 萬元起。
全新 Crosstrek 運用 Bolder 設計概念，車頭配置蜂巢式六角形水箱護罩、極光 LED 頭燈及前霧燈，車側具備輪前弧導流保護飾板，車尾則有燻黑立體造型 C 型尾燈組、後保桿導流保護飾板、勁風後尾翼等配備，並提供湛海藍、星塵藍及艷日紅等車系專屬車色。
動力配置方面，自然配備基本的 Boxer 水平對臥引擎、SAWD 對稱式全時四輪驅動系統、SGP 全球模組化底盤等技術，研判可能採用 2.0 缸內直噴自然進氣汽油引擎，至於 e-BOXER 輕油電複合動力系統的導入機會應不高，實際規格有待原廠後續證實。
Forester Wilderness
Outback Wilderness