預計年底前登場 Volkswagen 確認 T7 將推出 California 露營車型

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Multivan T7 確認將於今年底前推出 California 露營車型。有關於 T7 露營車的詳細資訊還尚未透露，不過可以預期的是車款新車有望配備插電式混合動力系統，同樣基於 MQB 平台打造，結合 1.4 升渦輪增壓汽油引擎搭配電動馬達、13kWh 鋰離子電池組和 7 速 DSG 變速箱。在外觀設定上自然將提供可掀式車頂、單邊滑門等專屬設計，並配有充電孔、側邊收折帳篷等獨有配備。
另外 Volkswagen Commercial Vehicles 還透露正在研發一款採用插電式混合動力 系統的 Caddy和新一代電動 Crafter。而與 Ford合作開發的全新 Transporter 車型則將於 2024 年首發。此外，準量產的 ID. Buzz AD自動商用車確認將於 2025 年問世，同時這款電動廂型車也有望推出跟進 T7 車系推出 California 露營車型。Carsten Intra 亦表示基於 Ranger 平台打造新一代 Amarok已經在德國市場開放接單，至於其他海外市場的規劃並未透露。
目前福斯商旅在國內提供的 T7 世代車型僅有 Multivan 單一車型，編成上提供 Multivan Life 及 Multivan Style 兩個等級，而 California 露營車型則依舊是由 T6.1 世代的車型作為銷售主力，並有 Beach 及 Ocean 兩個等級，悉數配備 4MOTION 四輪傳動及 2.0 直列四汽缸 TDI 渦輪引擎 (150ps、204ps)。不過今年將會有 Caddy California 品牌露營車的陣容，讓 Caddy 車系陣容更趨於完整，同時提供消費者不同的露營模式。
T6.1 California 依舊是品牌在國內的露營車銷售主力。