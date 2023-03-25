獨家配備上身 新款 Ford Ranger Wildtrak X 澳洲登場

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新一代 Ford Ranger Wildtrak X 正式於澳洲市場推出。Ford Ranger Wildtrak X 向來是在澳洲市場供應的獨有車型，以面對澳洲皮卡市場激烈的競爭環境。在外觀上，Wildtrak X 相較於標準的 Wildtrak 車型加寬了 30mm 輪距，換上 Bilstein 懸吊系統並增加 26mm 的離地高度。外觀上導入了黑色化的防撞桿、含 LED 燈組水箱護罩、輪拱、車側踏板、車頂行李架、保桿飾條以及後視鏡外蓋，同時全車的徽飾均為黑色處理。輪圈方面配備專屬新設計的 17 吋鋁圈，搭配 General Grabber AT3 全地形輪胎 (265/70 R17)，看起來又更加的搶眼。
內裝部分則與一般 Wildtrak 無異，配置 Wildtrak X 字樣皮質座椅、橘色縫線等專屬配件，其他標準配備還包括了直立式的 SYNC 4 10.1 吋或者 12 吋多媒體觸控螢幕，支援 FordPass Connect 手機應用程式，車主可利用手機遠端遙控車輛功能。安全配備方面搭載了自動停車輔助、具交叉路口警示和拖車功能的盲點偵測系統、360 度環景、車道變換警示等都是標準配備。
動力部分則是選用 2.0 升雙渦輪四缸柴油引擎，搭配 10 速自排變速箱，可發揮 201 匹最大馬力和 500 牛頓米峰值扭力，同時 Trail Control 也進行優化，可在時速 32km/h 以下自動調節油門越野，幫助駕駛面對崎嶇道路更專注於車輛的操控。
現行新款 Ranger 是 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，分別在南非以及泰國工廠生產。至於國內市場動向為何，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手訊息。