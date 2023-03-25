新臺幣 336 萬元起 / 為小改款鋪路　BMW X5 xDrive25d M Sport 鉑金版正式上市

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外觀方面，BMW X5 xDrive25d M Sport 鉑金版擁有專屬 M Sport 套件搭配 20吋 M 星輻式 740 M 型輪圈和紅色 M 煞車套件，另標準配置 M 50 週年紀念廠徽。烤漆方面，提供 Alpine White、Black Sapphire、Mineral White、Phytonic Blue、Manhattan Metallic、BMW Individual Dravit Grey Metallic、BMW Individual Tanzanite Blue Metallic、BMW Individual Ametrine Metallic、M Carbon Black Metallic 等 9 種選擇。
內裝方面，全數位虛擬座艙提供四種 BMW Individual Merino 真皮內裝顏色搭配黑色車內頂篷，雙前座舒適型座椅具菱格紋縫線、電動調整 (含駕駛座記憶功能、腰靠)，Sensatec皮質儀錶檯包覆結合鋁質格紋飾板，駕駛更享有 M多功能真皮方向盤 (含換檔撥片)。同時配備 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，具備主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、駕駛注意力輔助功能與 Active Protection 主動安全防護系統、360 度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統等功能。
動力方面，搭載 BMW TwinPower Turbo 直列四缸柴油引擎及 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，結合鋁質輕量化構造、渦輪可變幾何葉片與最新一代高壓共軌直噴技術，擁有 231hp@4,400rpm 和 450Nm@1,500rpm 峰值動力輸出，0-100km/h 加速為 7.5 秒。同時裝載 M 跑車化電子懸吊系統與全新 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，提供更加優異的動態表現。
BMW 今年 2/8 宣布推出小改款 X5 (G05 LCI) 以及 X6 (G06 LCI)，主要針對外觀進行小針美容，並新增多項科技配備，相信不久後就會由總代理汎德導入臺灣市場。