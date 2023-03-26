強調戶外越野氣息 全新 Hyundai Mufasa 概念車正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hyundai Mufasa 概念車正式亮相，預計在 4 月推出量產版車型。Hyundai Mufasa 在外觀設計擁有 Hyundai家族最新的設計風格，並導入全因的參數化珠寶設計，採用直立分離式頭燈組，車頭中央則透過多邊形的水箱格柵搭配多層次的類蜂巢狀元素進行點綴，而中央的廠徽疑似採用可自發光的設計。在車尾方面，Mufasa 採用相當特殊的環形尾燈組設計，尾門中央則加入品牌字母徽飾，在後保桿下方還加入空氣分流器設計，來提升整體的運動氣息。車身尺寸方面，其長寬高分別為 4,475mm x 1,850mm x 1,665mm，軸距為 2,680mm。
內裝部份雖然原廠尚未透露，但根據目前得知的資訊顯示，其中控台將承襲 Elantra 採用雙液晶螢幕搭配薄形化空調出風口設計，並可搭配多色環艙氣氛燈來強化科技前衛的訴求。其餘配備則有望導入 Qi 無線充電座、無線 Android Auto/Apple CarPlay 連接，以及百度智能網聯 2.0 系統，支援百度 CarLife、語音控制等功能。其他配備全車系標配駕駛模式選擇、多功能方向盤、自動啟閉大燈、車身穩定控制系統、上坡起步輔助、倒車雷達、胎壓監測、電子手剎車等。
動力方面，從工信部公開的資料指出，Hyundai Mufasa 將搭載代號為 G4NJ 的2.0L自然進氣引擎，其最大輸出可發揮 118kW（161hp），未來還將推出 Hybrid 油電車型。Hyundai Mufasa 為針對中國大陸開發的車款，應未有引進其它海外市場的計畫。