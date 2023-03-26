結合元宇宙空間 Lancia 再次預告 Sports Car Concept 概念車

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Lancia 於元宇宙空間演繹品牌最新的展示間概念設計。雖然這次公開的虛擬展間僅透露 Sports Car Concept 概念車的輪廓，不過其將承襲 Pu+Ra Zero 模型的設計，是交由法國知名設計師 Jean Pierre Ploue 與其團隊 Centro Stile 共同打造而成，並且將遵循 Progressive Classic 復古精神來打造新世代車款。同時根據先前官方的預告圖來看，其尾部線條棱角分明，並將 LED 尾燈設計於懸浮式黑色尾翼下方，中央加入全新設計的 LANCIA 品牌字母。
Lancia 於元宇宙空間預告全新 Sports Car Concept 概念車。根據 Lancia 的 10 年中長期計畫，未來將陸續發表 3 款全新電動車，首先最快將在 2024 年時率先推出的全新大改款 Ypsilon，該車預計將擁有約 4 公尺的車長，專攻 B-Segment 市場，動力將全面具備電能化設定，2026 年時將推出車長約 4.6 公尺的品牌旗艦，而 2028 年時則推出全新大改款 Delta 車系。除此之外，Lancia 也計畫走出義大利國內，將開拓歐洲其它市場的消費潛力，初期將鎖定法國、德國、西班牙、比利時、盧森堡及荷蘭等汽車主要市場，目標在全歐洲 60 個主要城市開設 100 處展示服務據點。
Lancia 目前僅在義大利販售已有十年未大改款的 Ypsilon 車系，如今在品牌確立轉型化後，未來的市場表現對於死忠車迷來說應也是滿懷期待的。