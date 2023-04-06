喝豆漿美白效果不大！堅持「2日常原則」對抗黑色素

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皮膚的黑色素怎麼形成
皮膚科醫師陳昱璁在臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》說明，當皮膚受到刺激，例如曬太陽，身體為了保護皮膚不受紫外線的攻擊，就會讓黑色素的分泌增加，因為黑色可以吸光，減少紫外線穿透；所以白皮膚的人雖然不容易曬黑，但少了黑色素的幫忙，反而容易曬傷。雖然人體可以代謝黑色素，但當皮膚持續受到紫外線、自由基的傷害，或是人體本身代謝速度不佳，大量的黑色素就會沉積在上皮細胞，這時候看起來就會有皮膚暗沉、變黑的樣子。
另外一種是皮膚受傷、發炎等，例如曬傷、長痘痘、皮肉傷、蚊蟲叮咬 等引起皮膚發炎，也會促使黑色素細胞產生過多的黑色素，讓表皮層，甚至真皮層都有黑色素沉澱的現象，也就是我們常看到的傷疤，當受傷愈深層，發炎越嚴重的時候，留下的疤痕就會更黑，也會需要更久的時間才代謝得掉。
喝豆漿對肌膚美白的功效
到底喝豆漿能不能變身成冰雪奇緣的艾莎呢？陳昱璁解說，豆漿由大豆製成，營養成分相當優良，它含有大豆蛋白、維生素B、維生素E、大豆異黃酮、大豆卵磷脂、鈣質、亞麻油酸、植物皂素、膳食纖維以及其他礦物質等，並且沒有膽固醇，因此是個非常好的食物。
其中亞麻油酸在研究顯示中，具有些微抑制黑色素細胞生成黑色素，以及幫助黑色素細胞代謝而避免沉澱的效果；而大豆異黃酮與雌激素結構相似，因此可以有部分協助荷爾蒙調節的功效，也就會有類似女性生理期來的時候分泌雌激素，讓皮膚感覺會比較光滑。
不過這2種成份目前皆未有大型研究去證實真的有其實際效果，仍須考量人體吸收力、活性等問題。璁醫師認為整體來說，豆漿雖然有這些好成份，但是濃度含量很少，不足以用來減少黑色素，試問一個人一天能喝得下多少毫升的豆漿呢？所以喝豆漿對於皮膚美白的效果不大。
如果看到這邊你還堅信著吃什麼補什麼，吃白色食物皮膚會變白，那你要不考慮把咖啡、巧克力等黑色或咖啡色食物都戒掉，因為使用同樣邏輯，吃黑色食物皮膚會變黑？答案是當然不會！
陳昱璁提醒大家，美白還是要從日常生活做起，而醫美雷射療程可以輔助除疤。除了天生遺傳因素，有著健康小麥色皮膚的人想要變白會比較辛苦一點，不過每個想要保持膚色白嫩的人，最主要的原則還是要「注意防曬」，並使用適合個人膚質的含美白成份保養品，如維生素C、熊果素、傳明酸、洋甘菊精、麴酸、鞣花酸、水楊酸，補充蔬果、抗氧化等。當有受傷留下的傷疤、痘疤、色素沉澱等，建議可以藉由多種不同的雷射療程，加速淡化黑色素。
本文經 陳昱璁醫師 臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導
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