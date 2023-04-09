香港金像獎「7部大片」上線 《正義迴廊》入圍16項首播
第41屆香港電影金像獎將於4月16日舉行頒獎典禮，衛視電影台也特別安排「金像最焦點」獻映，自4月10日至16日每晚9點，祭出金像獎大片包括：《正義迴廊》、《神探大戰》、《飯戲攻心》、《我不是藥神》、《奇門遁甲》、《艋舺》及《風聲》。其中《正義迴廊》在本屆香港電影金像獎呼聲極高，入圍16獎項，萬眾矚目是否能打破史上獲最多金像獎的電影《一代宗師》12項得獎紀錄。
記者黃雅琪/綜合報導
《正義迴廊》故事改編自2013年香港駭人聽聞的「大角嘴弒親案」，片中還原血腥殺害現場，以及法庭上法官、律師、陪審團、犯人、證人之間的辯論攻防，由香港新銳導演何爵天執導，《踏血尋梅》導演翁子光監製，實力派演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及葉蘊儀主演。
兩位男主角麥沛東、楊偉倫，雙雙入圍香港電影金像獎「最佳男主角」。飾演唐文奇的麥沛東首次擔任男主角，為了符合角色智能不足的傻胖外型，短短1個月內增重18公斤，暴肥至90公斤。片中一場警察為了逼問案情，進行長時間審訊的精神轟炸，麥沛東面對一大盤白飯淋上咖啡的「咖啡飯」，抓了就往嘴裡塞，演技大獲好評，日前更勇奪香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）最佳男演員」。
另一位男主角楊偉倫，曾獲香港舞台劇獎「最佳男主角」，這回飾演親手殺害父母的張顯宗，把角色內心深層的黑暗與想獲得世人注目的渴望，發揮淋漓盡致。另外，在監製翁子光誠意十足的邀約下，9年沒出演電影的葉蘊儀也同意演出，葉蘊儀試鏡了許多角色，最後導演屬意讓她演出陪審團成員中，一名退休教師兼家庭主婦葉惠萍。葉蘊儀表示，這次有很多硬底子演員加入演出，像蘇玉華、林海峰、周文健，讓久未演戲的她直說演得很過癮。