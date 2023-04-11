《沙贊》導演自爆穿幫鏡頭 海倫米蘭扛23公斤戲服打鬥
《沙贊！眾神之怒》最中二的超級英雄沙贊強勢回歸，與擁有超能力的家人們一起對抗3位復仇女神，除了導演大衛桑德柏格和男主角柴克萊威再度聯手外，奧斯卡影后海倫米蘭、劉玉玲和《西城故事》瑞秋曾格勒更加盟演出「反派女神」。導演大衛桑德柏格近日分享出一段「穿幫鏡頭」，引發熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
首度演出英雄電影的海倫米蘭笑說：「這次完全是一個全新的拍片體驗，第一天就要拍一場打鬥戲讓我超級緊張，我沒有接受特訓，全靠平常做瑜伽，我盡量所有動作戲都自己來！但我覺得最有趣的是服裝，這是我穿過最重的戲服，大概有50磅（約23公斤），重得要命！全身上下恐怕有超過30個配件，而且全都是用魔鬼氈固定的，所以大家脫衣服的時候，都是撕開魔鬼氈的聲音，吵得令人印象深刻。」
導演大衛桑德柏格，近日也在社群媒體上曝光片中穿幫鏡頭，導演在推特上貼出一段小男主角傑克狄倫葛雷瑟跑向鏡頭的畫面，他透露：「其實這位跑向鏡頭的人不是傑克，因為拍片當時傑克還未成年，所以有工時限制。雖然請替身直接面向鏡頭是挺冒險的，還好這個畫面夠暗。」貼文一出立刻引起討論，網友紛紛表示「不講真的完全看不出來！」也有同業肯定導演遵守演員工時的作法，認爲這是維護演員權益也不影響拍攝的好方法。《沙贊！眾神之怒》4月18日在CATCHPLAY+影音平台上架。