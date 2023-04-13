採用雙電動馬達、百公里加速僅 3.7 秒 Zeekr X 正式登場

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Zeekr X 經過多次預告後正式登場，將在今年 6 月開始交車。Zeekr X 為 Zeekr 於瑞典哥德堡的設計工作室所操刀，採用的是吉利集團開發的「SEA浩瀚智能進化體驗架構」模組化純電平台，其長寬高分別為 4,450mm x 1,836mm x 1,572mm，軸距為 2,750mm。同時在外觀上亦有所突破，車身型式選用緊湊的 5 門跨界休旅造型，封閉設計的車頭配上分離式頭燈組，保險桿兩側則有直立的進氣口結構，車側亦可看到符合空氣力學的隱藏式伸縮門把以及多幅式的大尺寸雙色鋁圈，車尾由貫穿式 LED 燈條霸佔，尾門中央則可看到 ZEEKR 廠徽字樣以及攝影鏡頭。
車內鋪陳上設計相當簡約，僅在方向盤後方和中央導入兩組液晶螢幕，其中 14.6 吋的多媒體觸控螢幕支援左右滑移功能，可從中間位置移動到副駕位置，同時滿足駕駛功能需求和副駕娛樂需求。另外排檔設計採用撥桿手指操作的設計，釋放前座更多的空間利用。為了迎合都會豪華風格的定義，飾板上首創 Ice Block 冰晶多色氛圍燈以 66 顆 LED組合而成，在未點亮狀態下也能展現精緻質感，並能配合門板的剪影氛圍燈、音響氛圍燈隨著音樂律動。除此之外，車內還可以看到以玫瑰金點綴的 B 柱掛鉤、飛機撥桿設計玻璃升降按鍵等，展現都會豪華的風格。
動力上亦首次公開，配有兩顆電動馬達，可提供 422hp 最大馬力及 543 Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速僅需 3.7秒即可完成，在 CLTC 循環測試下充滿一次電可行駛約 560 公里。Zeekr 官方指出將於 6 月開始在中國大陸交車，並計劃推展至歐洲市場販售。