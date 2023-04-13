新臺幣 189.9 萬元起 / 續航力提升 2023 年式 Lexus UX 300e 於國內上市
和泰汽車近日於官網更新 2023 年式 Lexus UX 300e，主要針對電池容量進行了擴充，續航里程更一舉來到 556 公里，並且與 2023 年式內燃機車型同樣在車體及內裝做了小幅度的更動，採「豪華版」單一編成販售，建議售價為新臺幣 189.9 萬元起。
7Car 小七車觀點
2023 年式 Lexus UX 300e 最大的變更為電池系統，容量從原來的 54.4kWh 提升至 72.82 kWh，這樣的改變使其擁有 556 km (NEDC) 的續航里程，永磁同步馬達動力維持在 204PS (150kW) 最大馬力及 30.6kg-m 峰值扭力，並標準配備 CHAdeMO 直流 (DC) 和 SAE J1772 交流 (AC) 充電孔。
內裝方面，新增了全新的 8 吋多媒體觸控螢幕 (可支援 Apple CarPlay 及 Android Auto手機連接），原先位於中央鞍座上的 Remote Control 觸控面板則取消，並將座椅加熱 / 通風開關設置於此，在操作上更為直覺便利，中控台下方新增手機無線充電空間及兩組 Type-C 充電插孔。
近年純電動風潮崛起，Lexus 運用都會跨界休旅作品 UX 來提供首款純電動選項，在維持與燃油車差異不大的使用介面之餘，也具備不錯的性能與行路質感，相信會受到喜愛日式豪華風格，又想嘗試零排放移動生活的族群青睞。