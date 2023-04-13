售價維持不變！　Kia Stonic 車系新增專屬 Two-Tone 配色

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外觀方面，Kia Stonic 採用家族虎鼻式造型水箱護罩與 Tiger Eyeline 造型頭燈組，車側配有專屬 SUV 的防刮材質與車頂架，車尾則具備 LED尾燈、運動化下護板及尾翼。
動力方面，Kia Stonic 採用 1.0 升 Smart stream 48V Mild Hybrid渦輪增壓缸內直噴直列3缸引擎，整合 48V 智慧油電 MHEV 系統，搭配 7 速雙離合器自手排系統，擁有 120ps/6000rpm 最大馬力以及 20.4kgm/2000~3500tpm 峰值扭力，配合「Eco」，「Sport」和「Normal」模式的 Drive Mode 可變行車駕馭系統，整體油耗可達到 19.9km/L 的表現。同時，全車系標準配備符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統。
Stonic 車系於 2017 年 IAA 法蘭克福車展推出基於第四代 Rio 掀背車衍生而出的 Stonic，成為品牌繼 Sportage、Sorento 及 Niro 後的第四款休旅產品，自 2019 年引進國內市場以進口身分主打高性價比，獲得不少預算型買家的青睞。