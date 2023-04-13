硬派皮卡要來了！ 新世代 The All-New Ford Ranger 正式在台預接單

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今日（4/13）福特六和宣布，新世代 The All-New Ford Ranger 正式在臺預接單The All-New Ford Ranger 在外觀設計上，致敬 Ford 經典貨卡 F-150 的許多外觀元素，彰顯出更為鮮明的硬悍皮卡形象。新世代 Ranger 身型略微放大，來到 5359mm x 1850mm x 1815mm，軸距也來到了 3220mm。全新進氣格柵、頭燈組、鋁合金輪圈組、C字型尾燈組等全新設計，讓新世代 Ranger 看上去更具科技感，而在Wildtrak車型上，更添加了運動車頂架、曜石黑防滾籠等設計，使新世代 Ranger 展現出強大的視覺張力與實用機能兼具的全新造型。
The All-New Ford Ranger 在外觀設計上，致敬 Ford 經典貨卡 F-150 的許多外觀元素，彰顯出更為鮮明的硬悍皮卡形象內裝配備上，集結了 Ford 各項先進科技，跳脫原先皮卡被視為商用車的設計框架，做出更具科技氣息的數位化科技座艙。具有客製化功能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，營造了清晰簡潔的視覺介面。中控台則是配上了 Ford 全新開發的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統，打造出優秀的車載系統，操作上更為直覺。除了一般螢幕觸控及按鈕、旋鈕外，SYNC®4A 娛樂通訊整合系統更提供了對話式聲控系統、無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、以及線上車主手冊等多種便利機能，給駕駛者更便利的科技使用氛圍。
內裝配備 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板與全新開發的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統動力配置上，The All-New Ford Ranger XLT 車型搭載 2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎，搭配 SelectshiftTM 六速手自排變速箱，最大馬力為 170hp，最大扭力則有 41kgm，Wildtrak 車型則是搭載 2.0L 直列四缸柴油雙渦輪引擎，配上 SelectshiftTM 十速手自排變速箱，可輸出 205hp 的最大馬力以及 51kgm 的最大扭力。這樣的配置為新世代 Ranger 帶來強大的低速扭力與出色的油門反應，豐沛的動力輸出，在節能與順暢的操駕感受外，更具有高達 3,500kg 的優異載重與拖曳能力。
The All-New Ford Ranger 不僅具有強大的低速扭力與出色的油門反應，豐沛的動力輸出，更有高達 3,500kg 的優異載重與拖曳能力The All-New Ford Ranger 早在 2021 年底便已發表，在全球電氣化的趨勢之下，新世代 Ranger 由 Ford 與 Volkswagen 合作，全車採用全新架構，歐洲市場在 2022 年底開放，2023 年開始交車。福特六和率先在台灣市場導入 Ford Ranger 後，帶動了臺灣皮卡車市場的成長。如今福特六和在臺正式開始 The All-New Ford Ranger預接單，搭上露營的風氣，相信這樣具有優異越野能力的車型，也會在國內皮卡市場掀起一股不小的波瀾。