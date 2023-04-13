Mobellio 汽車生活體驗店正式開幕

於2017年底創立的汽車生活精品品牌 Mobellio，今天（4/13）於信義新天地A9 三樓舉辦 Mobellio 汽車生活體驗店開幕 VIP EVENT，本站非常榮幸受邀參與，就讓我們帶著讀者們一探究竟吧！





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Mobellio 品牌創辦人兼創意總監劉鴻輝 Alan 帶領一眾合作貴賓一同為活動揭開序幕







Mobellio 以汽車零件和古董車作為概念為發想，與各類設計者合作，開發出各式不同的生活用品與傢俱工，將汽車與傢俱公藝兩者完美結合，創造出有別於傳統傢俱，獨一無二、有質感的生活用品。Mobellio 一字結合了「汽車 Automobile」、義大利文「傢俱 Mobilia」與「美男子 Bell'uomo」三個單字，組合成代表精美汽車傢俱意義的 「Mobellio」，並以具有收藏價值的古董車、跑車的車體或零件製作，展現帶有活力及個性的產品各式產品，兼具了傢俱的舒適實用性與收藏品的頂級傢俱的奢華和質感, 並輔以傳統工匠的手工藝, 讓每件Mobellio的產品都成為值得收藏的完美工藝，將之融入居家生活之中，更加貼近收藏者的心。





Mobellio 的創辦人兼創意總監劉鴻輝 Alan 今日也在現場為所有與會貴賓介紹品牌全新作品「碳纖維馬鞍座椅」，以碳纖維作為主要結構，包覆以皮革與車縫線，創作出正放為馬鞍造型，橫躺下又可作為座椅使用的作品，非常精緻與巧妙。而 Mobellio 最為人稱道的作品莫過於將保時捷後半車身化作結構造型的沙發座椅，極具收藏價值，對於喜歡古董車、高級車，又對生活質量有所追求的的愛車人士，非常有吸引力。而 Mobellio 除了傢俱外，也推出許多生活用品，例如：手機殼、孩童玩具車、面紙盒與服飾等，多面性的為消費者打造舒適、有質感的生活環境。





Mobellio 的創辦人兼創意總監劉鴻輝 Alan 今日也在現場為所有與會貴賓介紹品牌全新作品「碳纖維馬鞍座椅」





































今日親臨現場 Mobellio 汽車生活體驗店，店內也擺設了許多模型車與汽車海報等小物作為裝飾，有興趣的讀者朋友們不妨趁著假日時間來到信義新天地A9 三樓的 Mobellio 汽車生活體驗店參觀鑑賞，親自體驗店內氛圍！















