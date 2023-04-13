新世代品牌純電旗艦　BMW i7 xDrive60 Excellence 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀

BMW i7 xDrive60 Excellence 本次試駕的車型為 BMW i7 xDrive60 Excellence，建議售價為新臺幣 698 萬元起。

BMW i7 xDrive60 Excellence

BMW i7 xDrive60 Excellence

BMW i7 xDrive60 Excellence

BMW i7 xDrive60 Excellence 雙腎型水箱護罩外框嵌入發光設計，夜間亮起時依舊能呈現家族特徵。

BMW i7 xDrive60 Excellence 光型變化智慧 LED 頭燈組改採分離型式設計。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence 各處細節透過藍色的飾條來訴說純電的身分。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence 足踏 21 吋 BMW Individual 空氣力學鋁圈，規格為前 255/40R21、後 285/35R21。

BMW i7 xDrive60 Excellence 外後視鏡柱以及下半部使用鍍鉻裝飾，並配有攝像頭，提供無死角的防護。

BMW i7 xDrive60 Excellence 採用電動開啟隱藏式門把手，具有一鍵式電動開啟功能。

BMW i7 xDrive60 Excellence C 柱靠近後窗的 Hofmeister Kink 設計依舊保留下來，三角幾何圖形壓印為視覺特色之一。

上代貫穿式 LED 燈條被分離式設計取代，整體給人圓潤飽滿的視覺效果，下方亦施以鍍鉻飾條提升質感。

BMW i7 xDrive60 Excellence 尾燈組光條設計頗為醒目，內嵌鍍鉻飾條使其視覺質感更顯精緻。

BMW i7 xDrive60 Excellence 換裝全新家族式設計風格，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence 搭載全新造型的雙幅式方向盤，手感輕盈且掌握起來相當舒適，符合高級車水平。

BMW i7 xDrive60 Excellence 12.3 吋與 14.9 吋組成的雙曲面螢幕 iDrive 8 操作系統，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。

BMW i7 xDrive60 Excellence 車況抬頭顯示器可清楚投射行車資訊。

BMW i7 xDrive60 Excellence 切換不同駕駛模式時，氣氛燈色彩也將隨之變更。

BMW i7 xDrive60 Excellence 杯架前方配置手機無線充電盤，方便性提升。

BMW i7 xDrive60 Excellence 裝載 Fine-Wood 灰色梣木紋飾板，質感十分優異。

來自 Swarovski 的水晶裝飾搭配多色氣氛燈讓整體質感提升許多。

BMW i7 xDrive60 Excellence 電子排檔桿採用最新世代設計，且同樣融入水晶切削元素。

BMW i7 xDrive60 Excellence 中央扶手掀開後可見到兩個 USB-C 的插孔以及 12V 插座。

BMW i7 xDrive60 Excellence 標配有 Sky Lounge 全景式電動玻璃天窗。

BMW i7 xDrive60 Excellence 配備全車舒適隔音玻璃、電動後擋及後側窗簾。

BMW i7 xDrive60 Excellence 座椅標配 BMW Individual Merino 真皮，擁有多向電調機能，i7 xDrive60 Excellence 更標配有冷熱通風、以及按摩功能，提供無比的乘坐舒適性。

BMW i7 xDrive60 Excellence 全車系標配 Bowers & Wilkins 頂級音響系統，配備 17 支高傳真喇叭。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence B 柱上可看到代表性的 7 字樣，門檻上也有專屬飾板。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence 後座表現自然是該級距車款重點所在，全新 7-Series 無論空間或舒適性均為上乘之作，氛圍質感同樣高水準，完全倒平後更彷彿置身於頭燈艙。麂皮頭枕軟而飽滿，感受起來相當舒適。

BMW i7 xDrive60 Excellence 後座車門把手旁新嵌入 5.5 吋觸控介面，可調整遮陽簾、坐姿及車內燈光等機能，其選單清晰且介面華麗。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence 後排中央扶手擁有兩個杯架，掀開後可見到兩組 USB-C 充電孔。

BMW i7 xDrive60 Excellence 標配有豪華型四區恆溫空調。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence 行李廂空間機能方面，i7 因有後置軸電動馬達，略縮小為 500 公升，障板下方具有置物空間。

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 xDrive60 Excellence 全車系統一標準搭載 BMW 主動駕駛輔助功能。

BMW i7 xDrive60 Excellence 具備 360 度環景輔助攝影以及記憶路徑輔助系統。

BMW i7 xDrive60 Excellence

BMW i7 xDrive60 Excellence

BMW i7 xDrive60 Excellence BMW i7 擁有 544 匹最大馬力與 745Nm 峰值扭力，僅需 4.7 秒即可完成 0-100km/h 加速。

BMW i7 xDrive60 Excellence

BMW i7 xDrive60 Excellence 動能回收強度可在中控螢幕做選擇。

BMW i7 xDrive60 Excellence 透過最高功率可達 195kW 的直流充電座，僅需 6 分鐘就能補充行駛 100km 距離所需電量。

BMW i7 xDrive60 Excellence