新世代品牌純電旗艦　BMW i7 xDrive60 Excellence 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次試駕的車型為 BMW i7 xDrive60 Excellence，建議售價為新臺幣 698 萬元起。新在哪裡?
●以 Swarovski 水晶製作的 BMW 水晶鑲嵌智慧頭燈和飾光水箱護罩。
●3D 立體 LED 尾燈組搭配特殊圖騰設計。
●配置迎賓自動車門和動態迎賓光毯。
●車側隱藏式把手。
●BMW Individual Merino 真皮座椅及 Nappa 真皮方向盤。
●水晶內裝套件結合環繞光幕。
●12.3 吋儀錶加上 14.9 吋中控構成一體式曲面螢幕，附 AR 擴增實境導航。
●18 具揚聲器的 B&W 音響系統。
●後座 31.3 吋懸浮式劇院螢幕，後門把 5.5 吋後座專屬控制平板，控制懸浮螢幕、氛圍燈、四區空調、電動座椅含記憶。
●後座總裁座椅，結合一體式腿托設計附通風/加熱以及按摩功能。
●Sky Lounge 全景式玻璃車頂，可於夜晚帶來動態燈光效果。
●全面採用 TwinPower Turbo 直列六缸汽油引擎結合 48V 可額外增添 18 匹馬力。
●整合式後軸轉向系統。
●電池 105.7kWh，最高輸出 544hp /745 Nm，0-100 km/h 為 4.7秒，續航 625 km (WLTP)，慢充最高 11kW，快充最高 195kW (CCS1+J1772)。0-80% 僅需 35 分鐘。
外觀方面，第 7 代 7 系列採用了與小改款 X7 相同的全新家族化設計語言，巨大的腎形水箱罩幾乎成為車頭的主體，並保留立體的格柵設計，外框更透過 LED 光源來增強輪廓的辨識度。頭燈為分離式設計，上半部採用水晶切割概念的 LED 日行燈，遠近光燈則集中於下半部。而 i7 各處細節更透過藍色的飾條來訴說純電的身分。車側採用電動開啟隱藏式門把手，C 柱靠近後窗的 Hofmeister Kink 設計依舊保留下來，足踏 21 吋 BMW Individual 空氣力學輪圈。車身尺寸方面，長寬高分別是 5,391mm x 1,950mm x 1,544mm，軸距為 3,215mm，僅有單一長軸規格。車尾將牌照位置下移至後保險桿中央，並可看到 i7 藍白飾條的造型。
雙腎型水箱護罩外框嵌入發光設計，夜間亮起時依舊能呈現家族特徵。
光型變化智慧 LED 頭燈組改採分離型式設計。
各處細節透過藍色的飾條來訴說純電的身分。
足踏 21 吋 BMW Individual 空氣力學鋁圈，規格為前 255/40R21、後 285/35R21。
外後視鏡柱以及下半部使用鍍鉻裝飾，並配有攝像頭，提供無死角的防護。
採用電動開啟隱藏式門把手，具有一鍵式電動開啟功能。
C 柱靠近後窗的 Hofmeister Kink 設計依舊保留下來，三角幾何圖形壓印為視覺特色之一。
上代貫穿式 LED 燈條被分離式設計取代，整體給人圓潤飽滿的視覺效果，下方亦施以鍍鉻飾條提升質感。
尾燈組光條設計頗為醒目，內嵌鍍鉻飾條使其視覺質感更顯精緻。進入到車內，全新 i7 換裝全新家族式設計風格，搭載全新造型的雙幅式方向盤 (M 款為三幅)，以及 12.3 吋與 14.9 吋組成的雙曲面螢幕 iDrive 8 操作系統，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。在豪華感的營造上，再次將水晶切割的概念發揮極致，包含中央鞍座、中控台電容觸控按鍵與電動座椅調節功能按鍵都可以看到，同時車內無論是採用木紋或者碳纖維飾板都加入被稱為 Interaction Bar 互動式氣氛功能，可根據駕駛模式或場景發出柔和的動態光效。來到後座，原廠提供一具 31.3 吋 8K 解析度的劇院螢幕選配，乘客均可以透過門板兩側的 5.5 吋觸控螢幕調整座椅機能。行李廂空間機能方面，燃油車型為 540 公升，i7 因有後置軸電動馬達，略縮小為 500 公升。
換裝全新家族式設計風格，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。
搭載全新造型的雙幅式方向盤，手感輕盈且掌握起來相當舒適，符合高級車水平。
12.3 吋與 14.9 吋組成的雙曲面螢幕 iDrive 8 操作系統，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。
車況抬頭顯示器可清楚投射行車資訊。
切換不同駕駛模式時，氣氛燈色彩也將隨之變更。
杯架前方配置手機無線充電盤，方便性提升。
裝載 Fine-Wood 灰色梣木紋飾板，質感十分優異。
來自 Swarovski 的水晶裝飾搭配多色氣氛燈讓整體質感提升許多。
電子排檔桿採用最新世代設計，且同樣融入水晶切削元素。
中央扶手掀開後可見到兩個 USB-C 的插孔以及 12V 插座。
標配有 Sky Lounge 全景式電動玻璃天窗。
配備全車舒適隔音玻璃、電動後擋及後側窗簾。
座椅標配 BMW Individual Merino 真皮，擁有多向電調機能，i7 xDrive60 Excellence 更標配有冷熱通風、以及按摩功能，提供無比的乘坐舒適性。
全車系標配 Bowers & Wilkins 頂級音響系統，配備 17 支高傳真喇叭。
B 柱上可看到代表性的 7 字樣，門檻上也有專屬飾板。
後座表現自然是該級距車款重點所在，全新 7-Series 無論空間或舒適性均為上乘之作，氛圍質感同樣高水準，完全倒平後更彷彿置身於頭燈艙。麂皮頭枕軟而飽滿，感受起來相當舒適。
後座車門把手旁新嵌入 5.5 吋觸控介面，可調整遮陽簾、坐姿及車內燈光等機能，其選單清晰且介面華麗。
後排中央扶手擁有兩個杯架，掀開後可見到兩組 USB-C 充電孔。
標配有豪華型四區恆溫空調。
行李廂空間機能方面，i7 因有後置軸電動馬達，略縮小為 500 公升，障板下方具有置物空間。安全科技方面，全車系統一標準搭載 BMW 主動駕駛輔助功能，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、擁塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能及 Active Protection 主動安全防護系統等，並首次採用全新的 Level 2 Plus 駕駛輔助系統，擁有更加優秀的車道維持技術和自動換車道功能。
全車系統一標準搭載 BMW 主動駕駛輔助功能。
具備 360 度環景輔助攝影以及記憶路徑輔助系統。動力方面，BMW i7 xDrive60 Excellence 採用全新第五代 eDrive 動力科技，搭載更重視環境永續且不含稀土金屬的前後軸同步式雙馬達與總容量達 105.7kWh 的鋰電池組，擁有 544 匹最大馬力與 745Nm 峰值扭力，僅需 4.7 秒即可完成 0-100km/h 加速表現，並擁有專屬 BMW 純電動能音效。此外，更擁有最高可達 625km 的續航里程表現，同時透過最高功率可達 195kW 的直流充電座，僅需 6 分鐘就能補充行駛 100km 距離所需電量，結合主動式動能回充系統。
BMW i7 擁有 544 匹最大馬力與 745Nm 峰值扭力，僅需 4.7 秒即可完成 0-100km/h 加速。
動能回收強度可在中控螢幕做選擇。
透過最高功率可達 195kW 的直流充電座，僅需 6 分鐘就能補充行駛 100km 距離所需電量。駕著 BMW i7 xDrive60 Excellence 上路，動力感受猶如字面上般表現充足，縱使車重超過 2.6 噸仍保有俐落的車身動態反應，側傾幅度亦極低，整合式後軸轉向系統更讓高速時的跟隨性極佳，而電子懸吊與前後軸自動水平氣壓式懸吊系統互相匹配之下，可調整至相當舒適的房車風格，也可進入相當硬朗又敏捷的狀態，兼顧日常代步與熱血需求。後座方面，整體表現起來依然十分舒適，不過比起 Mercedes-Benz S-Class (W223) 車系來說，還是較偏向運動化，硬朗許多。作為家族旗艦，其車室寧靜度不在話下，加上全電動配置，行進間和怠速時都比起油車還要更來得更優秀。
BMW 7-Series 作為品牌旗艦車款，一直以來都將最先進的科技以及最強勁的動力系統結集於一體，身受全球成功人士的喜愛。而第七代更在汽車電動轉型化的時刻推出 i7，從外觀設計到動力型式，確實能夠感受到革新的一面，至於是否被消費者接受，就有待接下來市場的表現了。