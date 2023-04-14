慶祝四葉草百周年 Alfa Romeo 推出小改款 Giulia & Stelvio Quadrifoglio

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Alfa Romeo 正式公開小改款 Giulia 和 Stelvio Quadrifoglio 車型。Quadrifoglio 四葉草於 1920 年代時期開始普遍出現在 Alfa Romeo 參賽的賽車上，後來Quadrifoglio 出現於 1951 年和 1952 年贏得兩屆 F1 一級方程式世界錦標賽冠軍的車型上。隨後自 1960 年代開始，Alfa Romeo開始在性能化市售車款上使用四葉草的標誌。
此次針對 Giulia和 Stelvio Quadrifoglio 所推出的百周年紀念車型提供 Rosso Etna（紅色）、Verde Montreal（綠色）和 Nero Vulcano（黑色） 三款車色選擇。並以去年推出的小改款車型為基礎，導入最新六環式 LED 日行燈，並加入燻黑的設計。另外在前葉子板上的四葉草徽飾以及輪圈內的卡鉗均採用金色塗裝點綴，展現與一般車型不同的身分。另外在氣壩和後視鏡外蓋亦可以看到選用碳纖維材質包覆，而 Giulia Quadrifoglio 更有專屬的保碳纖維前下擾流，而這兩款車型也均標準搭載 Akrapovich 蠍子管。
進入車內，同樣加入小改款車型新增的 12.3 吋 TFT 液晶螢幕，除了標準的 Evolved、Relaxed 和 Heritage 三種介面風格切換之外，在 Quadrifoglio 車型上還具有專屬的 Race 模式。而在細節部分則可以看到車內導入金色縫線、碳纖維飾板，以及採用 Alcantara /皮革包覆的桶形座椅、運動型方向盤，另外在中控台上還有 100及四葉草的專屬刺繡。
動力上 Giulia和 Stelvio Quadrifoglio均搭載 2.9 升雙渦輪增壓 V6 引擎，搭配 8 速手自排變速箱，最大馬力為 510匹、最大扭力 600牛頓米。Giulia Quadrifoglio 從靜止加速到每小時 100 公里僅需 3.9 秒，而 Stelvio Quadrifoglio則為 3.8 秒。