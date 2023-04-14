比硬頂版還要稀有 Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante 首次亮相

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Aston Martin 首度公開 DBS 770 Ultimate Volante 車型。據了解 DBS 770 Ultimate Volante 配額已悉數完成，不過原廠仍在官方網站上提供客製化打造服務，從鍍鉻或黑色徽飾到碳纖維套件都能夠依照車主自身需求選擇。而 DBS 770 Ultimate Volante 甚至還有一組專屬的四件組皮革行李箱。DBS 770 Ultimate 可視為現行 DBS 最後一款車型，其擁有與標準車型不同的外觀設計，搭載碳纖維打造的下擾流、擋風玻璃外框、車外後視鏡蓋及前葉子板通風口，前保險桿外側具備尺寸加大的氣壩，足踏 Satin Silver 霧銀色 21 吋多幅式鋁合金輪圈，也可選擇 Satin Black 霧黑色搭配 Diamond Turned 鑽石銀色烤漆，或全黑色烤漆，配胎規格為前 265/35R21 後 305/30R21 的 Pirelli P Zero。
車內方面配有 Semi-aniline 真皮搭配 Alcantara 麂皮材質包覆的 Sports Plus 跑車座椅，也可選配高性能版座椅，儀錶台、中控台、門飾板及方向盤均大量採用碳纖維材質製作，中央扶手採用帶有 DBS 770 Ultimate 銘牌的皮帶點綴，門檻飾板中具有專屬的限量銘牌。
動力上採用 5.2 升 60 度夾角 V12 雙渦輪增壓汽油引擎，搭配 ZF 8 速手自排變速系統及後輪驅動，於 6,500rpm 時可輸出 770ps 最大馬力，於 1,800~5,000rpm 間可輸出 900Nm 峰值扭力，極速達 211mph (約 339.57km/h)。
現行世代的 DBS 車系最早於 2018 年發表，這次限量生產並進行升級的 DBS 770 Ultimate 將成為本世代尾聲的代表作品，預計於 2023 年第三季度開始交車，未來也有機會於國內市場亮相。