正式邁入 Ultium 時代 Buick Electra E5 於中國大陸市場上市

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採用 Ultium 平台打造的全新純電休旅 Electra E5 正式在中國大陸市場發表。外觀上 Electra E5 延續 Electra-X概念車的設計，採用最新的Buick PURE Design設計理念打造。在車頭方面具備電動車最具代表性的封閉式水箱罩設計，兩側則搭配飛翼式 LED 日行燈與分離式大燈組，同時具備了迎接的動態顯影效果，大幅提升科技感受。尺碼部分，長、寬、高分別為 4,892mm x1,905mm x 1,684mm，軸距則為 2,954mm。
車內則搭載解析度達到 6008×934 的 30 吋曲面 6K 螢幕，具有 5G 聯網技術，能夠提供即時高效的訊息傳輸和流暢的操作體驗，同時支援 OTA 線上更新。除此之外，Electra E5 還配有高達 12.6 吋 HUD 抬頭顯示系統，同樣支援多種顯示模式，且亮度可隨環境光源自動調整，讓駕駛人的視線不離開路面也可以即時掌握車速、導航、輔助駕駛、音樂娛樂等重要資訊。
續航方面，一般車型提供提供標準和長續航車型，標準車型採用 68.4 kWh 電池，經過 CLTC 循環中可提供 545 公里的續航里程。長續航車型則換上更大的 79.7 kWh 電池，續航里程提升至 620 公里。透過快速充電器可在大約 28 分鐘內將電量從 30 充至 80%。性能表現上，標準車型採用前置單顆電動馬達，可發揮 241 匹最大馬力及 330 牛頓米峰值紐六，可於 7.6 秒完成 0-100km/h 加速；長續航車型動力輸出則退減至 201 匹，0-100km/h 加速時間降低為 8.6 秒。
至於高階的 Electra E5 Avenir，具備雙電馬達四輪驅動系統，綜效輸出為 283 匹、465 牛頓米，可在 6.7 秒內達到 100km/h，搭配 79.7kWh 電池組續航里程為 603 公里。Electra E5 亦支援單踏板駕駛模式以及首次在 Lyriq 上看見的 Regen-on-Demand 撥片，同時也配有 Super Cruise 系統，成為在中國大陸市場搭載此系統的 Buick 車款。