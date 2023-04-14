歡慶 Speed 8 於利曼獲勝 20 周年　Bentley 推出 Le Mans Collection

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外觀方面，採用與 Speed 8 賽車相同的 Verdant green 作為烤漆，車頭水箱護罩塗有當年冠軍號碼 7 號，引擎蓋同時還有一道名為 Moonbeam 的白色線條延伸至車頂，葉子鈑上貼有利曼 24 小時耐力賽專屬銘牌，足踏 22 吋黑色十輻式鋁圈搭配紅色碳纖維陶瓷煞車卡鉗。
原先豪華的內裝以賽道元素作為點綴，主要以黑色作為主軸，座椅採用 Dynamica 材料鋪陳並擁有 Hotspur 對比色縫線，儀表板和車門腰樑上的雙飾面板採用鋼琴黑和碳纖維，中央錶盤展示著 Speed 8 雙渦輪增壓 V8 引擎的氣門，迎賓踏板上 6 個花環分別代表著賓利6次獲得勒芒24小時耐力賽冠軍，下方標註有奪冠年份以及 Speed 8 車身輪廓圖案。
動力則採用 6.0L W12 引擎輔以 48V 輕度混合動力系統，同時透過 8 速雙離合器變速箱傳遞，最大輸出可達 659PS，最大扭力達到 900Nm，0-100km/h 加速僅需 3.5 秒，極速達到 335km/h。
Bentley 自 20 年代就創下輝煌的賽車運動歷史，歷年來更經常推出各種紀念車型及版本以宣揚品牌血統，相較於 Rolls-Royce 及 Mercedes-Maybach 等豪華品更專注於前排操駕感受。國內市場方面，則由總代理永三汽車引進 Continental GT、Flying Spur、Bentayga 等車型。