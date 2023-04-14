WRC Hyundai 車隊名將 Craig Breen 昨日不幸於賽前測試階段事故身亡

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Hyundai Motorsport 在當天稍晚於網站與各大社群平台證實 Craig Breen 逝世的消息昨日（4/13）WRC車手 Craig Breen 在駕駛著 Hyundai i20 N Rally1 拉力賽車，進行 WRC 本賽季克羅埃西亞拉力賽賽前測試時，因撞上 Stari Golubovec 和 Lobor 之間的一根電線杆而不幸去世，得年33歲。事故發生於當地時間 12:40（臺灣時間 18:40），Craig Breen 駕駛的車輛前左方撞上一根電線杆，導致 Craig Breen 嚴重受傷，坐在副駕駛座的領航員 James Fulton 則並未受傷。
Craig Breen 是一位優秀的愛爾蘭拉力賽車手，2012年，Craig Breen 加入Super 2000 WRC 錦標賽，駕駛Ford Fiesta S2000 拉力賽車，並在開幕戰的蒙特卡羅贏得分站冠軍，第二輪的瑞典拉力賽後，在車手積分榜上取得領先。在同年 11 月加泰羅尼亞拉力賽後，正式贏得該賽季 Super 2000 WRC 總冠軍。賽後，Craig Breen 也非常激動的說道：「我還只是個孩子，不敢相信我真的拿到冠軍了！」2015 年，Craig Breen 在家鄉愛爾蘭環形拉力賽贏的分站冠軍，這是他一直以來的願望，特別是因為這是崇拜的拉力車手 Frank Meagher 贏得 Tarmac 錦標賽冠軍的 20 週年。2023 年賽季，Craig Breen 正式加入 Hyundai Shell Mobis WRT 拉力車隊，駕駛 Hyundai i20 N Rally1 參賽。
2023 年賽季，Craig Breen 正式加入 Hyundai Shell Mobis WRT 拉力車隊，駕駛 Hyundai i20 N Rally1 參賽。其實 Craig Breen 曾在 2012 年 6 月，洲際拉力挑戰賽第五站 Targa Florio 中因事故失去副駕駛 Gareth Roberts。如今傳出這樣不幸的消息，Hyundai Motorsport 團隊、WRC 官方亦都發出 Craig Breen 的離世深表遺憾，國際汽車聯盟 （FiA）主席穆罕默德・本・蘇萊姆（Mohammed Ben Sulayem）亦代表 FiA 對 Craig Breen 及其家屬致哀。其實現在各項頂級賽事的車輛與賽道安全都已經非常完備，但車手在追求極限的狀況下，不免偶爾還是會有傷亡消息傳出。提醒所有讀者，所有賽事都是由專業車手在安全措施充足的賽道下進行，切勿在一般道路做出不當駕駛行為。
所有賽事都是由專業車手在安全措施充足的賽道下進行，切勿在一般道路做出不當駕駛行為。