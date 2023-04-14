學者：馬克宏錯在給中國正當性　傷民主陣營團結

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寇謐將在文中指出，烏克蘭和台灣命運相連，專制主義侵犯這2個民主政體的結果，將決定未來數十年地緣政治的權力平衡。
也因此，眼見馬克宏在中國受到隆重歡迎、所到之處盡是龐大陣仗，並接受中國國家主席習近平國宴款待，民主陣營深感不安。
馬克宏在心腹陪同下尋求北京協助，希望結束俄羅斯在烏克蘭發起的毀滅性戰爭，這一點並無重大錯誤，畢竟中國外交部今年2月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12點聲明，目的也是要結束俄烏戰爭。
就在馬克宏與習近平即將會晤時，台灣總統蔡英文正在美國與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。被記者問及此事時，麥卡錫說，他不覺得馬克宏與習近平會面有什麼問題。
寇謐將寫道，在地緣政治緊張局勢不斷升溫之際，世界領袖之間無論是友是敵，都有必要進行更多對話。但習近平數週前才赴莫斯科會晤俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），他迄今沒有譴責蒲亭對自由世界的攻擊，也沒有譴責造成數以萬計無辜百姓受害的行徑。而馬克宏選在此時親赴中國，這才是他開局不利的主要問題所在。
文中提到，馬克宏選擇與習近平對話，完全符合國家元首應有作為，但他錯在親赴北京接受精心設計的英雄式歡迎，兩人還在人民大會堂外檢閱中國人民解放軍儀仗隊分列式。
寇謐將說，馬克宏其實只要打通電話就夠了，透過電話溝通會比較明智，以免落入北京當局為他設下的陷阱。馬克宏透過此次國是訪問，讓習近平有了正當性，而默默支持蒲亭發起俄烏戰爭的習近平不應得到這種認可。
寇謐將還寫道，馬克宏這次極具象徵意義的訪問，無可避免地傷害了跨大西洋國家在俄烏戰爭中的團結，並引發質疑。中國過去擅長分而治之，如今得到法國這張鍍金王牌，絕對不會錯過讓歐洲內部及歐美之間看起來或確實更加分裂的機會。
雪上加霜的是，馬克宏和幕僚們在啟程前往北京前就表明不會向習近平提出台灣議題，這個錯誤又在民主陣營內部引發各國在台灣未來議題上團結的質疑，而馬克宏該做的是向中俄專制政權表明，對於民主世界來說，台灣和烏克蘭議題屬於非零和博奕，且不可分割。
文章寫道，無論有心或無意，馬克宏決定漠視台灣議題，或把台灣議題交給中國處理，北京當局隨後就發起新一輪環台軍事演習，這給人留下一種印象：法國政府為了確保中國參與歐洲事務，願意淡化台灣未來的重要性。
寇謐將說，如今法國政府官員不但開始退縮，更試圖重申法國對台灣的承諾，但遺憾的是，對於跨大西洋和跨太平洋的團結來說，傷害已然造成，必須在專制領袖擴大挑撥之前修復。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120414