On-road / Off-road 一次滿足！　BFGoodrich Trail-Terrain T/A® 試胎體驗

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BFGoodrich Trail-Terrain T/A® 目標以 Toyota RAV4、Nissan X-Trail、Honda CR-V、Volvo XC60、Mercedes-Benz G 350d、Ford Ranger、Land Rover Defender、Jeep Cherokee 等休旅及越野車款作為使用，在國內市場提供 16 吋至 20 吋，胎寬介於 215mm 至 285mm 之間，扁平比介於 55% 至 70%，共供應 21 種尺寸，零售價格介於新臺幣 6,600 元至 13,080 元。
本次台灣米其林輪胎提供的測試車輛為 Volvo XC60 T8 Recharge (AWD)，配胎規格為 265/60R18，路段涵蓋台北市區平面道路、高架道路等，僅可惜試駕當天行程較為緊湊，故沒有實際體驗到此輪胎主打的越野性能。
本次台灣米其林輪胎提供的測試車輛為 Volvo XC60 T8 Recharge，為四輪驅動的中型油電休旅車型。
在胎款外型上，具有美式白框胎側美學，凸顯出整體的視覺張力，走在路上更為吸睛。
本次試駕車配胎規格為 265/60R18。
胎肩為鋸齒狀設計，能有效強化泥地脫困力。
胎面採用抗切割膠料，滿足日常通勤的高里程需求。
足印式花紋設計，增強越野抓地力。
行路感受方面，BFGoodrich Trail-Terrain T/A® 滾動噪音抑制表現得非常優異，較人印象深刻，刻意在合法且可掌控範圍內加高車速仍得以提供足夠的抓地力，相信多數車主的日常用車習慣都可滿足。高速行駛下回饋的路感不會過於彈跳，可輕鬆抑制零碎的路面凹凸，在滑行時的感受也算是平順，搭配合宜的油門煞車控制之下，整體行路感受舒適。雖然本次體驗未能囊括溼地表現，抗切割膠料在乾地的抓地力表現對於重量與慣性較大的 SUV 來說，在都會及高速行駛路況中都易於掌握。
越野能力方面，雖本站沒有實際進行體驗，但根據原廠表示，具備 KO2 越野胎類似的鋸齒狀胎肩設計，能有效強化泥地脫困力，降低行駛惡劣地形時，面臨碎石、尖銳異物穿刺輪胎的風險，獨家足印式花紋設計可增強越野抓地力，克服多樣化的非鋪裝路面 (例如泥地、沙地或碎石)。
BFGoodrich 百路馳輪胎於 1870 年創建，在 1988 年成為米其林集團旗下全球販售的輪胎品牌，多年來投入於各大越野活動，包括達卡拉力（Dakar Rally）、Baja 1000 等，近期更再度成為美國拉斯維加斯經典越野賽事 The MINT 400 的獨家贊助品牌，並於 2017 年回歸台灣市場。在推出 All-Terrain T/A KO2 全地形越野胎和 Mud Terrain T/A KM3 極限越野專用胎以及街道都會 Advantage T/A Drive 乘用轎車胎、Advantage T/A SUV 休旅車胎後，這次推出能兼顧越野能力和一般道路需求的 BFGoodrich Trail-Terrain T/A®，相信能夠在市場上擁有良好的銷售佳績。
實際越野照片，由台灣米其林輪胎提供。