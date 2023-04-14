臺灣稀少的高端品牌，一次試三台！　Acura RDX、Integra、TLX 三車實拍

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由左至右分別為 Acura 的 Integra、TLX 與 RDXAcura RDX
首先要介紹的，是在 2018 年的紐約車展上，Acura 推出的第三代 RDX，其具備品牌最新設計、科技於一身，包括 Precision 最新家族設計語彙、VTEC Turbo 渦輪增壓引擎及 10 速自排變速箱等，同年底在美國市場上市。
外觀上，車頭用上了倒梯形水箱護罩，中間搭配平標的大廠徽，代表搭載了與 Honda SENSING 類似，但質感上更細膩的 AcuraWatch™ 駕駛輔助系統，搭配上 20 吋的大胎圈，更顯其運動感。身為 Honda 高端品牌的 Acura，近年在俄亥俄州的 East Liberty 工廠投資了 5400 萬美元升級產線的配備，同時還提供更新的的塗料系統，升級的漆面質感在 RDX 上得到很好的展現。車尾的 C 字 LED 光帶尾燈、下方導流鰭片，在在顯示出十足的運動感。
20 吋的大胎圈
C 字 LED 光帶尾燈C 字 LED 光帶尾燈內裝部分，貿易商引進的 RDX 標配全景天窗、10.3 吋螢幕與 ELS STUDIO 3D® 的環繞式喇叭系統。中央扶手處配備有一個國內市場較少見的手寫板，可用於控制車載系統，儀表板則是用上了雙環式儀表搭配中央一經螢幕。RDX 的後座空間相當不錯，較長的椅墊提供了優秀的大腿支撐性，寬敞程度與同級競爭者 Lexus NX 可說是旗鼓相當。
配備 10.3 吋螢幕
後座空間相當不錯動力方面，RDX 所採用的是同樣在俄亥俄州的 Anna 工廠生產 2.0 升 VTEC Turbo 渦輪增壓引擎，其具備 272hp 最大馬力及 280lb-ft 最大扭力，變速箱則是在 Tallapoosa 進行打造的 10 速手自排變速箱。
Acura Integra
再來要為大家介紹的 Integra 車系是 Acura 在 1980 年代登場時，最早發表的兩款車型之一，在北美歷經4 個世代的更替，最終於 2006 年停產走入歷史，經過約莫 12 年的醞釀，終於又以五門斜背房車的型態復活。
外觀方面，採用中央無框式水箱護罩，此次貿易商導入的為 A-Spec 車型，配備 235/40R18 輪圈。來到車側，亮黑色窗框提升了整輛車的質感，讓這輛斜背轎跑更顯高級，前後保險桿飾條、亮黑色鴨尾、前葉板與尾門 A-Spec 銘牌，都為 Integra 帶來更多細節與運動感。
配備 235/40R18 輪圈內裝方面，映入眼簾的紅黑配色座椅，令人感到相當熱血，皮質與類麂皮的異材質拼接設計，也為質感加分不少。座艙以水平線條勾勒，搭配呼應水箱罩形狀的空調出風口及鋼琴烤漆飾板來營造質感，儀錶板採用 10.2 吋 Acura Precision Cockpit™ 數位儀表，中控台上方標準配置 9 吋觸控螢幕、抬頭顯示器及駕駛座含腰靠共 12 向的電動座椅與兩組記憶模式，副駕駛座則有 4 向的電動座椅，至於音響標準採用 ELS STUDIO 3D® 揚聲器，安全部分也完整搭載 AcuraWatch™。而斜背的設計雖然稍微犧牲了一點後座頭部空間，但仍然不影響它的舒適性表現，行李箱空間也表現的相當不錯，即使是有家庭承載需求的消費者也可以放心入手。
紅黑配色座椅，令人感到相當熱血動力配置方面，全新 Integra 採用 1.5 升 VTEC 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 200hp 最大馬力，於 1,800~5,000rpm 時可輸出約 260Nm 峰值扭力， 標準搭配 CVT 無段變速箱。底盤方面，全新 Integra 採用前獨立麥花臣搭配後獨立多連桿式懸吊系統，配備支援 Comfort / Normal / Sport 駕駛模式切換的 IDS (Integrated Dynamic System) 整合式動態系統。
Acura TLX
第三輛 Acura 車款 是 Acura 開發用來取代原有的 TL 及 TSX 的大型轎車車款 TLX，這次貿易商所導入的車型為 Technology 的車型，然而在海外市場，最新版本的Technology 的車型已無法選配 SH-AWD 四驅系統，但這次來到台灣 TLX，仍然搭載了由美國俄亥俄州 Rulssells Point 工廠生產的 SH-AWD 系統。
外觀方面， TLX 承襲 Acura 家族式運動風格，鑽石型五邊形水箱護罩採用網格燻黑設計，頭燈組也相當銳利狹長。前保險桿的大面積的進氣孔，強化了視覺效果。車側部分，足踏 19 吋胎圈，加上將尾端線條往後拉的設計，讓這輛大型房車更具跑格。車尾方面則與車頭相呼應，帶有許多美式與運動感的設計，但相對簡潔許多，行李廂開關巧妙的隱藏在車尾燈組中，同樣使用鍛造碳纖維鴨尾，同時雙邊尾管、大型空氣分流器以及寬車體設計都顯現了這款四門房車的跑格。
前保險桿的大面積的進氣孔，強化了視覺效果內裝方面，TLX 採用 Acura Precision Cockpit 直覺化座艙設計，搭配按鈕式的排檔，並以 Dual Personal Cockpit 設計手法區隔駕駛與副駕駛區塊，中控台上則配備了內縮設計、使用手寫板控制的車載系統儀錶板螢幕、及 16 向電動調整前座椅等，整體氛圍與同級車款 Lexus ES 相當不同，更具熱血的運動感。後座空間上也非常夠用，搭配包覆性更好的座椅設計，勢必能帶來更好的承作體驗。
TLX 採用 Acura Precision Cockpit 直覺化座艙設計
按鈕式的排檔動力配置方面，TLX 搭載 2.0 升直列 4 缸 V-TEC Turbo 渦輪引擎具備 272hp 最大馬力，峰值扭力則為 379Nm，配上高達 10 速的自排變速箱。TLX 所具備的第四代 SH-AWD 四輪驅動技術具有扭力分導功能，增強後軸輸出 40% 效能，也加快前後軸間扭力傳輸效率達 30% 之多，並可在左右後側輪及前後軸間動態分配 0-100% 扭力。
2.0 升直列 4 缸 V-TEC Turbo 渦輪引擎本次為大家開箱的三台車，都是台灣路上少見的品牌 Acura，在車潮擁擠的臺灣街頭，如果擁有一輛與眾不同的車款，想必是更能夠吸引路人的目光，這樣子的特性，一定能夠吸引到品味獨到的消費者！