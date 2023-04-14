Michelin 推出 BFGoodrich 輕越野胎 TRAIL-TERRAIN T/A®
BFGoodrich百路馳輪胎於1870 年創建，並在1988年成為米其林集團旗下全球販售的輪胎品牌，身為美國第一家輪胎製造商，百年以來，BFGoodrich百路馳輪胎致力於製造高性能輪胎，讓車主在各樣惡劣地形都能輕鬆駕馭，此外，百路馳輪胎也專注於各大越野活動贊助，包括達卡拉力（Dakar Rally）、Baja 1000等，近期更再度成為美國拉斯維加斯經典越野賽事The MINT 400的獨家贊助品牌，助力選手們取得佳績。而百路馳輪胎在2017年回歸台灣市場後，持續佈局高性能的越野輪胎及房車、休旅胎產品，如越野玩家首選的All-Terrain T/A KO2全地形越野胎和Mud Terrain T/A KM3極限越野專用胎以及街道都會必備Advantage T/A Drive乘用轎車胎、Advantage T/A SUV休旅車胎等，持續以高品質的頂規性能，成功打造消費者好口碑，締造全地形輪胎的領導地位。
2GameSome - 有車賞
後疫情時代，生活型態的轉變，使人們開始重視身心靈的平衡以及與大自然之間的和平共處，進而衍伸全新形態的旅遊形式，越野、露營等戶外旅遊活動，成為近年來的熱門休閒風潮，根據研究顯示，有近半的休閒用戶期待擁有更多的戶外時間，更有高達六成的消費者熱愛露營所帶來的身心靈提升。然而，面臨全球物價飆漲困境，在地狹人稠的台灣，多數人皆面臨著無法負擔「養」兩輛車的困擾，對於「輕越野」族群來說，同時擁有越野、房車兩種車款，更是遙不可及的夢想，因為隨之衍生的維修、保養費用都是一筆龐大的支出。台灣百路馳輪胎為了解決消費者的困擾，滿足日常與休閒的Work-Life Balance生活型態，特別推出TRAIL-TERRAIN T/A®輪胎，讓都會On-road以及Off-road的越野慾望一次滿足。百路馳TRAIL-TERRAIN T/A®輪胎鼓勵還在「潛水」的冒險玩家放膽出行，賦予車主說走就走的勇氣，因為這款輪胎不僅能在平日通勤有高里程的優越表現，還能隨時克服非鋪裝路面。
BFGoodrich新胎TRAIL-TERRAIN T/A®，承襲BFGoodrich的「越野之王」DNA，致力提供消費者「從城市到野地」完美的駕駛體驗，On/Off road隨心轉換，讓每一次出行都能「夠越野」、「夠馳久」、「夠有型」。
與KO2越野胎類似的鋸齒狀胎肩設計，能有效強化泥地脫困力，降低行駛惡劣地形時，面臨碎石、尖銳異物穿刺輪胎的風險，讓車主盡情享受縱橫山林、溪間的自由感受，此外，獨家足印式花紋設計，增強越野抓地力，克服多樣化的非鋪裝路面（例如泥地、沙地或碎石），滿足越野玩家的冒險需求，絕對「Go越野」。
「從城市到野地」TRAIL-TERRAIN T/A® 除了能輕鬆掌控越野地形，更能提供適用於一般街道行駛的優異性能，滿足都會戶外咖日常通勤的高里程需求；高里程胎面花紋設計，有利提升行駛穩定性，延長磨耗壽命，駕馭感受再升級，展現絕佳的On-road操控性，此外，創新設計的抗切割膠料，更能大幅提升路面抵抗力，無論戶外出遊、城市通勤都更安心穩定，優異性能「Go馳久」。
TRAIL-TERRAIN T/A® 胎體的美式白框胎側設計美學，在胎款外型的時尚設計，完美體現了BFGoodrich獨具美式越野精神的狂放時尚感，絕對是眾人關注的時尚配件。
百路馳TRAIL-TERRAIN T/A®提供16-20吋共21種尺寸，並適用於TOYOTA RAV4、NISSAN X-TRAIL、LAND ROVER DISCOVERY等多款車種，有別於過往百路馳輪胎專業的越野形象，新品TRAIL-TERRAIN T/A® 希望提供更多房車車主「輕越野」的生活樂趣，透過高性能的創新設計，帶給台灣消費者最多樣安全的駕馭樂趣。更多新產品資訊及販售通路請至百路馳輪胎官網 。