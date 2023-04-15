全家店員不爽了！「霜淇淋規則」一堆人不懂：乾脆不要買

山海野宴｜露營車與貨櫃樹屋打造夏天的盒子　在墾丁沙灘Chill野餐

山海野宴｜露營車與貨櫃樹屋打造夏天的盒子　在墾丁沙灘Chill野餐
山海野宴｜露營車與貨櫃樹屋打造夏天的盒子　在墾丁沙灘Chill野餐

行遍天下旅遊網

好久不見的墾丁除了陽光沙灘海之外，近來更掀起一股「在自然裡野餐」的風潮，帶上店家提供的野餐組合，尋找最喜歡的海洋沙灘！

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原本就是恆春孩子的Lida繞了台灣一圈後，與老公阿傑回到熟悉的南方停泊，把他們都很喜歡的自然風景融入環境中，用適合南台灣的綠意植栽與衝浪板妝點，找來一台充滿野生風情的露營車改造，加上因緣際會取得的貨櫃空間，看似拼湊卻又如此協調地打造了「Summer Box 夏天的盒子」空間。就落腳於前往墾丁必經的台26線旁，綠影搖曳、露營車畫滿逸趣彩繪，讓人很難不停下來一探究竟。

用心用愛製成的烘焙老少咸宜

店內提供貝果、蛋糕、冰飲等輕食，雖然品項簡單但來歷可不小。原來是Lida尚未返鄉前就已經營的線上烘焙平台「卡莉特詩手作甜點坊」，用品質有保證的台灣食材加上值得信賴的原物料烘製，秉持著「想讓家人吃得健康」的心願融入堅守的每道流程之中，創造出的貝果、麵包、蛋糕等也讓人吃來驚豔。而現點現做的雪冰沙也是人氣單品，躲避南台灣豔陽時最佳選擇就是雪冰沙，在刨得綿密的冰沙上搭配最時令的現地水果，滿滿一圈妝點成滿足一大杯，再巧妙配上椰奶，滋味甜美。

吃健康與美味佐現地自然派風光

除了在店內用餐外，如果能在海邊享受更愜意，店內提供野餐組合能外帶到大山大水的風景去享用。野餐籃內就有著沙拉、貝果、甜品與飲料，更還有直接準備好的野餐墊、環保餐具。帶著野餐籃直奔白砂灣，陽光、空氣、椰子樹還有蔚藍的海洋都準備好了，曬曬暖陽、吃著充滿嚼勁的芋頭貝果，前方浪花一波波、耳裡是最療癒的自然聲音，人生就該這麼美好與愜意。

【私享料理】

椰奶芒果雪冰沙／120元

超受歡迎的雪冰沙系列，首推很有南國風情的椰奶芒果口味。雪冰沙鋪滿滿滿誠意的本地新鮮芒果，與椰奶雪霜一起吃下超級絕配。



海鹽檸檬黑金磚乳酪蛋糕／70元

店內超人氣品項，帶有一絲鹹感與淡淡檸檬香的乳酪蛋糕，濃郁口感中又能引出清爽滋味，是絕對不能錯過單品。



英式水果茶／85元、田園鮮蔬培根法式鹹派／90元

現烤鹹派佐上滿滿誠意熬成的水果茶，甜鹹之間與墾丁的悠閒感最搭配。



外帶野餐套餐／2人份600元、4人份1,100元

附上可愛野餐籃、野餐墊，選擇不過遠的墾丁沙灘享受春日饗宴。獨特口感的乳酪貝果、充滿芋頭香貝果Ｑ彈好味。搭配獨家醬汁調製的時蔬野菜沙拉、香氣水果茶，在藍天碧海前怎麼吃都超美味。



店家資訊

Summer Box 夏天的盒子

地址：屏東縣恆春鎮恆公路967號

電話：0936-155-472

FB：Summer Box 夏天的盒子 X 卡莉特詩手作甜點坊

時間：週五至週一11:00-20:00（週二至四休）

備註：預定野餐籃敬請3天前預訂。野餐籃內除餐點與飲品外，均附野餐籃、野餐墊、環保餐具。需押金1,000元於歸還時全額退還

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