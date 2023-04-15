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用心用愛製成的烘焙老少咸宜
店內提供貝果、蛋糕、冰飲等輕食，雖然品項簡單但來歷可不小。原來是Lida尚未返鄉前就已經營的線上烘焙平台「卡莉特詩手作甜點坊」，用品質有保證的台灣食材加上值得信賴的原物料烘製，秉持著「想讓家人吃得健康」的心願融入堅守的每道流程之中，創造出的貝果、麵包、蛋糕等也讓人吃來驚豔。而現點現做的雪冰沙也是人氣單品，躲避南台灣豔陽時最佳選擇就是雪冰沙，在刨得綿密的冰沙上搭配最時令的現地水果，滿滿一圈妝點成滿足一大杯，再巧妙配上椰奶，滋味甜美。
吃健康與美味佐現地自然派風光
除了在店內用餐外，如果能在海邊享受更愜意，店內提供野餐組合能外帶到大山大水的風景去享用。野餐籃內就有著沙拉、貝果、甜品與飲料，更還有直接準備好的野餐墊、環保餐具。帶著野餐籃直奔白砂灣，陽光、空氣、椰子樹還有蔚藍的海洋都準備好了，曬曬暖陽、吃著充滿嚼勁的芋頭貝果，前方浪花一波波、耳裡是最療癒的自然聲音，人生就該這麼美好與愜意。
【私享料理】
椰奶芒果雪冰沙／120元
超受歡迎的雪冰沙系列，首推很有南國風情的椰奶芒果口味。雪冰沙鋪滿滿滿誠意的本地新鮮芒果，與椰奶雪霜一起吃下超級絕配。
海鹽檸檬黑金磚乳酪蛋糕／70元
店內超人氣品項，帶有一絲鹹感與淡淡檸檬香的乳酪蛋糕，濃郁口感中又能引出清爽滋味，是絕對不能錯過單品。
英式水果茶／85元、田園鮮蔬培根法式鹹派／90元
現烤鹹派佐上滿滿誠意熬成的水果茶，甜鹹之間與墾丁的悠閒感最搭配。
外帶野餐套餐／2人份600元、4人份1,100元
附上可愛野餐籃、野餐墊，選擇不過遠的墾丁沙灘享受春日饗宴。獨特口感的乳酪貝果、充滿芋頭香貝果Ｑ彈好味。搭配獨家醬汁調製的時蔬野菜沙拉、香氣水果茶，在藍天碧海前怎麼吃都超美味。
店家資訊
Summer Box 夏天的盒子
地址：屏東縣恆春鎮恆公路967號
電話：0936-155-472
FB：Summer Box 夏天的盒子 X 卡莉特詩手作甜點坊
時間：週五至週一11:00-20:00（週二至四休）
備註：預定野餐籃敬請3天前預訂。野餐籃內除餐點與飲品外，均附野餐籃、野餐墊、環保餐具。需押金1,000元於歸還時全額退還
這篇文章 山海野宴｜露營車與貨櫃樹屋打造夏天的盒子 在墾丁沙灘Chill野餐 最早出現於 行遍天下旅遊網